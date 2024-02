To so hlače, ki bodo zaznamovale pomlad

Eden izmed mikro trendov je zdaj že prerasel v trend, ki mu sledimo več sezon. To so cargo hlače. Če smo sprva mislili, da bodo široke hlače z velikimi žepi le kratko prebujenje devetdesetih let, očitno ni tako. Modne so že tretjo sezono zapored in so postale kos, ki definira celotno kombinacijo.

Nosimo jih lahko na številne načine in z njimi ustvarimo povsem različne modne zgodbe. Kombinacije na salonarje v špico, z bulerji ali na superge dokazujejo, da grejo res na tako rekoč vse.

Največji modni uspeh so cargo hlače doživele v devetdesetih letih in so bile ključni kos v omari vsakega, ki je spremljal hiphop sceno ali bil del te. A njihova zgodovina sega bistveno dlje. Nastale so v tridesetih letih prejšnjega stoletja kot del vojaške oprave.

Za cargo hlače značilni veliki žepi ob strani kolen so namreč praktični za dostop do vojaške opreme. No, pozneje se je v žepe shranjevalo marsikaj, zdaj pa so cargo hlače osvojile modne navdušenke, ki se z njimi poigravajo v najrazličnejših kombinacijah.

Najbolj uporaben model v smislu vključevanja v različne kombinacije bodo cargo hlače iz džinsa in rahlo na zvonec. Foto: Max & Co.

Da zavzamejo glavno mesto celotne kombinacije, zraven nosimo oprijet črn puli. Lahko pa se poigravamo s plastenjem prevelikih kosov in ob široke hlače oblečemo preveliko belo srajco.

Če bi se želele vrniti v čase, ko sta se po klubih vrtela r'n'b in hiphop, ob cargo hlače oblečemo kratko puhovko, pod njo pa kratek top. Tiste z dodelanim osebnim slogom, ki pogumno stopijo iz okvirov, bodo cargo hlače kombinirale s prevelikimi suknjiči.

Tudi v elegantni različici jih najdemo in so lahko del poslovne mode. Foto: Mango

In med kakšnimi modeli lahko izbiramo? Cargo hlače lahko dobimo praktično v kakršni koli različici si jih zaželimo, tudi z bleščicami. Od džins cargo hlač, debelejših, v katerih se mešata bombaž in volna, do lahko padajočih, lanenih. Pa tudi, naj se sliši še tako nenavadno, v krajših različicah, ki segajo malo čez kolena.

