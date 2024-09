Kupidova puščica: nadgradnja misijonarskega položaja in ena od poti do lažjega doseganja vrhunca

Eksperimentiranje s spolnimi položaji je eden od načinov, kako začiniti spolno življenje in kako ohranjati strast. Če ste ljubitelj misijonarskega položaja in položaja kavbojka, bi morda morali v seksualno rutino vključiti položaj Kupidova puščica.

Gre namreč za kombinacijo prej omenjenih položajev, ki pomaga ženskam do vrhunca.

Kako jo izvajati?

On leži na hrbtu, ona je na njem tako, da mu kaže hrbet, njene noge so iztegnjene med njegovimi, ob njegovem telesu se naslanja na komolce.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

On ima roke proste in lahko raziskuje njeno telo.

»Gre za razigrano, drugačno pozo, ki obljublja malce drugačno dinamiko. To je izvrsten položaj za ženske, ki težko dosegajo vrhunec, saj on lahko z rokami znatno pomaga do njega,« piše Cosmopolitan.

»Ker je ona zgoraj, narekuje ritem dogajanja, kot dodatek pa lahko partnerja vključita še kakšno spolno igračko,« svetuje Daily Star.