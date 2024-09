Najboljša hrana za uživanje pred najlepšimi telesnimi stiki

Spolnost, ki ji nekateri pravijo seks, je resna zadeva, in verjetno so prav zato pri znani ameriški spletni strani MedicineNet objavili zapis priznane nutricionistke Christine Mikstas. Verjetno zato, ker vemo, da gre ljubezen skozi želodec.

Razlog za seks je od posameznika do posameznika različen in se med spoloma celo razlikuje. Nekatere razloge lahko štejemo za v redu, drugi pa so nevarni.

Od antičnih časov naj bi bili razlogi, da ljudje seksajo, le redki - in preprosti.

Torej, kaj je dobro za nas, preden se spravimo med rjuhe ali pač tja, kamor nas vodi pot?

Ostrige

Te so polne cinka, ki telesu pomaga pri tvorjenju testosterona. To je hormon, ki igra pomembno vlogo pri razpoloženju in spolnem nagonu. Cink lahko tudi pomaga moškim, da proizvedejo več sperme. Lahko tudi pomaga semenčicam, da se bolje premikajo.

Niste ljubitelj školjk? Napolnite se z drugimi živili z visoko vsebnostjo cinka, kot so govedina, svinjina, obogatena žita, bučna semena, indijski oreščki in jogurt.

Granatna jabolka

Skozi zgodovino je bil ta sadež znan kot simbol plodnosti in sredstvo za povečanje spolnosti. Izkazalo se je, da je v teh zgodbah nekaj resnice. Strokovnjaki pravijo, da lahko pitje soka granatnega jabolka izboljša razpoloženje, izboljša pretok krvi in ​​zviša raven testosterona. Vse to so stvari, ki lahko povečajo toploto v spalnici.

Čokolada

Ni čudno, da gresta čokolada in romantika z roko v roki. Ta sladka poslastica je povezana s sproščanjem serotonina, hormona, ki spodbuja občutke sreče in dobrega počutja. Dvig razpoloženja, ki ga lahko prinese čokolada, lahko poveča tudi spolni nagon. To razvajanje vsebuje tudi veliko feniletilamina, možganske kemikalije, povezane s poželenjem in ljubeznijo.

Špinača

Čeprav jo je Popaj v risankah oboževal in mu je pomagala pri osvajanju Olive, pa običajno ne velja za seksi zelenjavo. Toda spolni nagon lahko poveča na več načinov. Ta zelenolistna rastlina je bogata z magnezijem, mineralom, ki lahko poveča testosteron. Vsebuje tudi železo, ki lahko pomaga pri poželenju, vzburjenju, orgazmu in spolnem zadovoljstvu, zlasti pri ženskah.

Lubenica

To sočno sadje vsebuje veliko aminokisline, imenovane citrulin. Telo ga spremeni v arginin, drugo aminokislino, ki pomaga sprostiti krvne žile. To lahko povzroči črpanje krvi v spolnih organih, na enak način, kot Viagra deluje pri zdravljenju erektilne disfunkcije.

Avokado

Kremasto zeleno sadje je polno za srce zdravih maščob in vlaknin, ki lahko v spalnici zagotovijo trajno energijo. Avokado vsebuje tudi vitamin B6, za katerega strokovnjaki pravijo, da lahko igra vlogo pri lajšanju simptomov PMS, kot so utrujenost, napihnjenost in mrzlica. Vse to lahko ženskam olajša romantično razpoloženje.

Jagode

Ne glede na to, ali so potopljene v čokolado ali prelite s stepeno smetano, so jagode najbolj romantične. Imajo veliko vitamina C, ki vam lahko pomaga okrepiti spolni nagon, pospeši pretok krvi ter zmanjša stres in tesnobo. Prav tako pomaga telesu sprostiti več nečesa, kar se imenuje oksitocin, znan kot hormon ljubezni zaradi njegove povezave s spolnim vzburjenjem in orgazmom.

Kava ali čaj

Te pijače prinašajo odmerek kofeina, ki poživi živčni sistem. To lahko pomaga moškim, da se bolje obnesejo v spalnici. Kofein lahko zmanjša tudi možnosti za erektilno disfunkcijo. Kava in čaj dajeta tudi antioksidante, ki lahko pomagajo ohranjati zdravje. Vendar ga preskočite pred spanjem. Lahko bi motilo vaš spanec.

Maca

Rastlina maca, ki izvira iz perujskih gora, se že stoletja uporablja za spodbujanje plodnosti. Danes raziskave kažejo, da lahko njegova korenina izboljša spolno željo. Fitohranila v rastlini lahko povečajo število semenčic in spolno funkcijo. Koren mace se pogosto prodaja v prahu. Ima oreščkov, zemeljski okus. Lahko ga dodate jogurtu, smutijem, solatam, juham ali pekovskim izdelkom.

Mastne ribe

Ribe, kot so losos, sardine in skuša, imajo veliko omega-3. Te zdrave maščobe lajšajo vnetja v telesu. To lahko pomaga spolnemu zdravju. Če niste ljubitelj morske hrane, lahko omega-3 dobite tudi v lanenih semenih, semenih čije in orehih.

Preskočiti: prekomerna uporaba alkohola

Ena pijača za odrasle lahko pomaga pri sprostitvi. Toda zvrnitev nekaj več kozarčkov lahko vpliva na spolno življenje. To je zato, ker alkohol znižuje testosteron in duši v živčni sistem, kar vpliva na cirkulacijo in občutljivost živcev. Zato se boste morda težje vzburili. Če pijete preveč, lahko povzročite tudi dehidracijo. To lahko povzroči utrujenost, glavobole in suhost nožnice.

Preskočiti: nasičene maščobe

Živila z visoko vsebnostjo le-teh, kot sta mastna govedina in maslo, lahko sčasoma poškodujejo krvni obtok. To lahko upočasni pretok krvi v spolne organe. Kratkoročno je lahko škodljiva tudi prehrana, ki vsebuje meso, saj lahko uživanje mesa povzroči neprijeten telesni vonj.