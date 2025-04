Umrl srbski pisatelj in scenarist Filip David, prejemnik Andrićeve nagrade

V 86. letu starosti je umrl srbski pisatelj, dramatik in scenarist Filip David. Bil je eden od pobudnikov leta 1989 v Sarajevu ustanovljenega združenja Neodvisnih pisateljev, ki je povezovalo najpomembnejše avtorje iz vseh delov tedanje Jugoslavije, in ustanovitelj literarnega društva Beograjski krog.

V slovenščino je preveden njegov roman Sanje o ljubezni in smrti. Njegova dela so prevedena tudi v švedščino, poljščino in francoščino. David se je uveljavil kot avtor več televizijskih dram in filmskih scenarijev, zbirk kratkih zgodb, esejističnih zbirk.

Za svojo prozo je prejel številne nagrade, med drugim je leta 1987 prejel Andrićevo nagrado za zbirko kratkih zgodb Princ vatre, leta 2015 pa za roman Kuća sećanja i zaborava nagrado za najboljši srbski roman preteklega leta srbskega tednika Nin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dramaturg in scenarist

Kot dramaturg in scenarist je med drugim sodeloval pri jugoslovanskih filmih Okupacija v 26 slikah, Padec Italije, Kdo tam poje in Sod smodnika. Njegov najodmevnejši projekt, pri katerem je sodeloval, je celovečerni film Suton (1982) režiserja Gorana Paskaljevića, je objavljeno na spletni strani Baze slovenskih filmov.

Bil je eden izmed ustanoviteljev srbskega društva za kulturo, umetnost in mednarodno sodelovanje Adligat, ki med drugim upravlja eno največjih knjižnic na Balkanu in Muzej srbske književnosti, ter član Skupine 99, ki jo je ob koncu 20. stoletja na frankfurtskem knjižnem sejmu ustanovilo več književnikov iz nekdanje Jugoslavije. Bil je tudi profesor dramaturgije na beograjski Fakulteti dramskih umetnosti in dolgoletni urednik dramskega programa Televizije Beograd, dokler ga niso zaradi vloge pri ustanavljanju sindikata Radiotelevizije Beograd odstavili.

Leta 1940 v Kragujevcu rojen David je diplomiral na beograjskih Filološki fakulteti in Akademiji za gledališče, film, radio in TV.