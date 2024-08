Izkušnje žensk: ne triki, nasveti in akrobatske poze, to je obvezno za odličen seks

Spolne prioritete so pri vsakem drugačne. Nekaj žensk pa je za NBC news zaupalo, kaj izjemen seks pomeni zanje. Morda bodo s svojimi izkušnjami do takšnega pomagale še komu.

Popolna prepustitev trenutku - Olive Persimmon, komičarka in avtorica knjige Nenamerni celibat

»Obremenjevane s tem, kako sem videti, ali počnem nekaj prav, kaj naj naredim, ne more voditi do odličnega seksa.

Do takšnega lahko pride le, kadar se oba ljubimca izmakneta kontroli, omejitvam v glavi, dvomu in strahu, ter se povsem prepustita trenutku.«

FOTO: Dima_sidelnikov/Gettyimages

Dojemanje intimnega akta kot senzualno izkušnjo - Sarah Byrden, seksualna terapevtka

»Običajno posamezniki na intimni akt gledajo kot na dejanje, izvedbo, a v resnici je to čutno, čustveno dejanje in le, če ga dojemamo kot to, je lahko dober ali še bolje, izjemen.

Užitek namreč ni mehanska zadeva, je senzualna izkušnja, med katero se partnerja povežeta na vseh nivojih.«

Povezanost

Persimmonova izpostavlja še eno pomembno sestavino odličnega seksa in ta je povezanost.

Pravi, da drži, da naključni odnosi lahko prinašajo zadovoljstvo, a res izjemen seks se lahko zgodi med dvema, ki se dobro poznata, med njima ni nobenih zadreg in sramu, sta v družbi drug drugega sproščena, znata izražati želje in pričakovanja ter si tako tlakujeta pot do dobrega seksa.

FOTO: Wirestock/Gettyimages

Sijajen seks je ljubezen do svojega telesa - spolna trenerka Emily Nagoski

»Kako se nekdo počuti v svojem telesu naredi veliko razliko,« meni Emily in dodaja: »Nizka samozavest je namreč visoka ovira do cilja, ki je izjemen učinek med rjuhami.«

Sijajen seks je raziskovanje novih stvari (seznam da, ne, morda lahko pomaga)

»Novosti so v spolnosti vselej dobrodošle, partnerja, ki jih znata skomunicirati pa v veliki prednosti pred tistimi, ki jih iz takšnih ali drugačnih razlogov ne zmorejo.«

FOTO: Foremniakowski/Gettyimages

»Seznam stvari, ki ga sestavita skupaj in na katerem je tisto, kar bi rada poskusila, ono, česar nikoli ne bi in tisto kar bi morda, lahko pri tem zelo pomaga,« je prepričana Persimmonova.