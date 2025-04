V Italiji aretirali ljubico nekdanjega mafijskega šefa Cosa Nostre

Italijanska policija je danes aretirala 40-letno učiteljico iz Palerma zaradi suma, da je kot dolgoletna ljubica nekdanjega vodje sicilijanske Cosa Nostre Mattea Messine Denara pomagala mafijskemu šefu, da je bil 30 let na begu.

Floriano Calcagno so po poročanju italijanskih medijev obtožili nespoštovanja sodne odločbe o njegovem prijetju.

Policija je Floriano Calcagno prijela na podlagi pisem še ene od ljubic sedaj že pokojnega mafijskega šefa. Po navedbah tožilcev je ključno prispevala k temu, da se je Messina Denaro tri desetletja uspešno izogibal roki pravice. Poleg nespoštovanja sodne odločbe o njegovem prijetju je obtožena tudi pomoči in napeljevanja h kaznivemu dejanju.

Obtožili so jo nespoštovanja sodne odločbe. FOTO: Antonio Parrinello Reuters

Matteo Messina Denaro ob aretaciji leta 2023. FOTO: Carabinieri Via Reuters

Messina Denaro je bil do prijetja januarja 2023 tri desetletja številka ena na italijanskem seznamu najbolj iskanih kriminalcev, pri čemer je bila njegova edina znana fotografija iz začetka devetdesetih let. Veljal je za naslednika nekdanjih velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja Tota Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017. Denaro je umrl septembra 2023.