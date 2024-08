Konec neke dobe: tak je zadnji dvanajstvaljnik iz Bentleyja

Bentley Motors je pred kratkim zaznamoval izdelavo zadnjega ročno izdelanega 12-valjnega motorja W12 na sedežu podjetja v Združenem kraljestvu v Crewu. Od leta 2003, ko so v model continetal GT vgradili prvi W12, so izdelali več kot 100.000 kosov tega zmogljivega motorja.

Posebej za to priložnost je bilo v Bentley's Heritage Garage v Crewu organizirano spominsko kosilo za montažo W12 ter ekipe za raziskave in razvoj. Gostje so se nato zbrali za skupinsko fotografijo W12 v Pyms Lane Plaza. Kolegom iz montaže so podarili tudi spominski bat tovrstnega motorja.

»Uvedba motorja W12 je skoraj čez noč pomagala spremeniti podobo podjetja in se bo tako zapisala v zgodovino kot gonilo spremembe, zato bi morali biti zelo ponosni, da smo v Veliki Britaniji tako dolgo izdelovali takšno ikono,« je dejal Andreas Lehe, član uprave Bentleyja, in še, da je bilo prav, da so proslavili upokojitev motorja s tistimi, ki so z njim povezani. Šestlitrski twin turbo W12 bodo zamenjali z zmogljivim hibridnim pogonskim sklopom, ki bo združeval bencinski osemvaljnik in napredno električno-baterijsko tehniko.