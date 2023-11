Zvezdnik serije po 26 letih zakona spet samski

Eric McCormack in Janet Holden sta se ljubila tri desetletja, od teh pa sta kar 26 let nosila poročna prstana. A Janet je zdaj zahtevala ločitev. Datuma razhoda od zvezdnika serije Will in Grace v ločitvenih papirjih ni navedla, a razdružile naj bi ju »nepremostljive razlike«. Želi, da ji odtujeni mož plačuje preživnino, a v nobenem primeru mu ne bo treba plačevati tudi otroške preživnine, saj je njun edinec Finningan že dopolnil 21 let. Vprašanje pa ostaja, ali se bo morda zgodila žolčna delitev premoženja, saj ni jasno, ali sta podpisala predporočno pogodbo. In svoj veliki preboj z likom istospolno usmerjenega odvetnika Willa Trumana v seriji Will in Grace, ki velja za eno najuspešnejših in najbolj priljubljenih televizijskih stvaritev s homoseksualnim likom v jedru zgodbe, je kanadski igralec doživel prav med njunim zakonom, le pet mesecev po tem, ko se je 1997. zaobljubil Janet.

Lik homoseksualnega odvetnika Willa mu je prinesel šest nominacij za zlati globus in štiri za emmyja. FOTO: Press Release

Spoznala sta se pri kanadski televizijski seriji Lonesome Dove, njuna ljubezen pa je imela skoraj elemente prepovedane romance. On je bil igralec, ona pomočnica režiserja. »Videvati se z nekom iz ekipe, norost! Zanjo je bilo še huje, saj kot pomočnica režiserja nobenemu igralcu ni smela izkazovati več pozornosti,« se začetkov spominja Eric in priznava, da Janet ni navdušeno skočila v razmerje, prej z obilico oklevanja. A ustavljala je ni zgolj poklicna etika, tudi osebno ji misel na ljubimkanje z igralcem ni dišala. »Vedela je, da igralci nismo najbolj preprosti partnerji, bilo bi, kot bi službo nosila domov. A nekako mi jo je uspelo prepričati,« je razlagal Eric, čeprav tudi sam ni bil trdno prepričan, ali je na Janet in na razmerje v resnici pripravljen. »Ko sva se spoznala, sem ravno prekinil drugo razmerje. Roko na srce, ni mi šlo zaupati.« Toda nekaj je bilo na Janet, kar mu ni dalo miru. »Bila je drugačna od drugih deklet, od igralk, s katerimi sem se v preteklosti videval. Okoli je hodila oblečena v kavbojke, vozila je poltovornjak. Okoli nje je bila tančica nevarnosti in skrivnostnosti, kar je bilo zabavno.« Zato sta odmislila vse pomisleke in začela na skrivaj ljubimkati. Šele ko je po koncu prve sezone Holdnova nastopila z drugim delovnim mestom, sta se drznila v javnosti pokazati kot zaljubljeni par.

Spoznala sta se leta 1994. Leto kasneje sta ljubezen tudi javno razkrila. V prvih avgustovskih dneh leta 1997 sta si obljubila večnost. In ker je Ericu očitno vse šlo na roko, je le malce po usodnem da dobil tudi vlogo v kultni seriji Will in Grace, s katero sta prišli svetovna prepoznavnost in slava. K sreči šele tedaj, ko je bil že poročen moški, saj bi ga slava, tako priznava, sicer lahko ugonobila. »Zakon me je rešil,« je dejal in razložil, da se ima za srečnega, da ga ta pomemben skok v karieri ni doletel v mlajših letih. »Če bi bil še vedno dvajsetleten moški, bi verjetno hodil po nočnih klubih, divje žuriral. A ker sem bil poročen, sem se vedel kot precej boljša in zrelejša oseba. Zakon me je rešil.«