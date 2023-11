Predmet zgražanja: razmerje sta začela, ko je ona imela 40 in on 15 let

Prva dama Francije, 70-letna Brigitte Macron, je v enem redkih intervjujev priznala, da je tedaj, ko se je začela sestajati s francoskim predsednikom, 45-letnim Emmanuelom, v njeni glavi vladal kaos.

Njej je bilo 40, on je imel 15 let.

Spoznala sta se leta 1993, ko je delala kot profesorica na zasebni katoliški šoli Lycee la Providence v Amiensu, on je bil tam učenec. Z njim je bila v razredu njena hči Laurence iz zakona z Andrejem-Louisom Auzierejem, s katerim je bila tedaj poročena.

Ko se je razvedelo za romanco profesorice z učencem, je izbruhnil velik škandal, Emmanuela so starši takoj izpisali iz šole in ga poslali v internat v dve uri in pol vožnje oddaljen Pariz.

Pogosta tema debat

Velika starostna razlika med njima je že leta glavna tema, ko se govori o njunem zakonu, ona je zdaj prvič javno spregovorila o tesnobi, ki jo je zaradi dejstva, da ju loči 25 let, občutila na začetku zveze.

»V obup me je spravljalo to, da je tako mlad,« je povedala za Paris Match.

»Emmanuel je moral oditi v Pariz. Rekla sem si, da se bom zaljubila v nekoga mojih let. A to se ni zgodilo.«

Priznala je, da jo je skrbelo tudi to, kako bo njuna zveza vplivala na njene otroke, ki so Emmanuelovih let, zato sta s poroko čakala celo desetletje. Brigitte se je od prvega moža ločila januarja 2006 in se z novim izbrancem poročila oktobra 2007.

»Nisem jim hotela uničiti življenja, zato sem potrebovala čas. Trajalo je deset let, toliko časa sem potrebovala, da sem jih usmerila na pravo pot.

Lahko si mislite, kaj vse sem morala poslušati, a ničesar nisem hotela obžalovati,« je poudarila prva dama Francije, ki ima iz prvega zakona dve hčerki in sina ter je babica sedmim vnukom. S sedanjim možem nimata otrok.

Ko se je par leta 2007 poročil, se je on njenim otrokom zahvalil, ker so ju sprejeli kot normalna zakonca.

Morala bi biti v zaporu ...

Se pa s tem ne strinjajo številni uporabniki družbenih omrežij, ki so se burno odzvali na dejstvo, da mu je bilo tedaj, ko sta začela zvezo, komaj 15 let.

»Stara sem 40 let in res ne vem, kako se lahko nekdo moje starosti sestaja s petnajstletnikom. To so še otroci.« »Njena hči je bila njegova sošolka. Ona bi morala biti v zaporu, ne pa v predsedniški rezidenci. Kako bolno.« »Sem Francoz in bodimo iskreni, to ni v redu,« je le nekaj komentarjev, ki so se v odziv na intervju zvrstili na Redditu.