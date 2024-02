Jasni znaki, da je vaša draga sebična v postelji

Sebičnost zastrupi vse segmente vsakega odnosa ter slabo vpliva tudi na spolno življenje.

Sebična ljubimka torej ni oseba, s katero bi med rjuhami res uživali, to pa so pokazatelji, ki na njeno šibko točko opozarjajo, še preden do seksa sploh pride.

Vedno je na prvem mestu

Morda se vam le zdi, da se njen svet vrti zgolj okoli nje same, a če govori le o sebi, o svojih interesih, pričakovanjih, strasteh, ambicijah in hobijih, vas pa, če že pridete do besede ne posluša, potem se zagotovo ne motite.

Brez pomisleka užali

Z besedami ali dejanji in je prav nič ne zanima, kako se zato počuti druga stran, ne glede na to, ali ste to vi ali kdo drug. Neupoštevanje čustev drugih in neobzirnost je še en znak sebičnosti.

Nekdo, ki je obseden sam s seboj je tudi v postelji sebičen. FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages

Hoče nadzorovati vsak vidik vašega življenja

Nadzor sočloveka je eno od dejanj, ki priča o narcisoidni osebi, narcisoidne osebe so po naravi sebične.

Ne ceni vašega mnenja in nasvetov

Vedno ona snuje načrte, vedno ima ona ideje, ki jih morata izpolnjevati in pri tem vašega mnenja niti ne upošteva, še manj prosi zanj. To je očiten znak, da ste z osebo, ki ji je mar samo zase.

Kompromisa ne pozna

Kar izhaja iz prejšnje točke: kompromis, ki je osnovna sestavina vsake zveze, je zanjo povsem tuj koncept. Ona namreč vztraja pri svojem in od tega ne odstopa.

Vedno ima pripombe

Na to, kar storite, kar rečete, kar predlagate. Z ničimer ni zadovoljna in vedno podaja kritiko, ne ravno na uvideven način.

Groba je do drugih

Do staršev, sorojencev, prijateljev, sodelavcev. V nobenem odnosu ji ni mar za občutke drugih.

Ženska, ki ne priznava svojih napak in se zanje nikoli ne opraviči, je egoistka tudi med rjuhami. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Pogosto zamuja

In se za to ne opravičuje ter ne pojasnjuje, zanjo je povsem samo po sebi umevno, da ste jo vi (ali kdo drug) dolžni čakati.

Nikoli ne prizna svojih napak

Ter se zato ne opravičuje, kadar jih stori. V svojem svetu je popolna in nikoli ne greši, saj se v sebičnosti sploh ne zaveda, da je tudi ona samo človek, ki dela napake.

Ni ji mar za vas

Če ste bolni, če se slabo počutite, če ste žalostni, razočarani … to nje ne zanima, v bistvu je v resnici ne zanima vaše življenje nasploh.

Stalno želi biti v središču pozornosti

Kadar sta sama ali kadar sta v družbi, ona pričakuje, da se bodo vsi ukvarjali z njo in njenimi težavami, interesi ali zabavo. Skratka, pričakuje, da bo vedno in povsod v središču pozornosti.

Prepričanje, da se svet vrti okoli nje, ne obljublja nič dobrega. FOTO: Andrey Sayfutdinov/Gettyimages

S poniževanjem drugih hrani svoj ego

S tem ko druge ponižuje, jih zaničuje ali kritizira hrani svoj ego. Ta je v bistvu kombinacija prevzetnosti in egoizma ter ne skupek lastnosti, ki so pomembne za zdravo samozavest in samopodobo piše loveconnection.