Jasni znaki, da je čas, da zapustite zvezo

Odnosi niso lahki, nasprotno in tudi v razmerju ne teče vedno vse gladko. A tako, kot ni dobro ob prvih zapletih vreči puške v koruzo in nad odnosom obupati, tako ni dobro v njem vztrajati za vsako ceno.

Res pa je, da je včasih težko presoditi, kdaj je čas za konec razmerja, še težje je storiti odločilni korak.

So pa znaki, ki jasno pričajo, da z njim ne bi smeli odlašati. Kateri so ti, niza City magazine.

FOTO: Gettyimages

Kdaj končati odnos?

Kadar vam oseba, s katero ste v zvezi, čustev, pozornosti in naklonjenosti ne vrača.

Kadar je oseba, s katero ste v zvezi, vedno čustveno hladna in odmaknjena, kljub temu da ste ji vselej na voljo za vsakršno obliko pomolči in podpore.

Kadar imate občutek, da niste dovolj dobri in se morate osebi, s katero ste v zvezi, vedno dokazovati.

Vse tri postavke vključujejo kvaliteti, ki bi ju morali tudi v odnosu postavljati na prvo mesto, to sta samospoštovanje in zavedanje lastne vrednosti.

FOTO: Lightfieldstudios/Gettymages

Vašo vrednost bi moral prepoznati tudi vaš življenjski sopotnik in če je ne ter je do vas hladen, vas jemlje kot samo po sebi umevne ter ob njem zaradi stalnih kritik trpi vaša samozavest je čas, da izkažete ljubezen sebi in zapustite odnos, v katerem tega čustva niste deležni.