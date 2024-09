Ste odvisni od razmerij? To je rešitev ...

Ženske, ki ne morejo biti samske, pogosto vztrajajo v nemogočih razmerjih ali nenehno begajo iz enega odnosa v drugega. Ko se ena zveza konča, morajo čim prej poiskati drugega moškega. Čas med razmerji mora biti čim krajši. A to nima kaj dosti opraviti z ljubeznijo.

Odvisnost od razmerja pomeni ljubiti preveč, pravijo psihoterapevti. Ženske, ki so odvisne od razmerij, ljubezen dojemajo kot trpljenje, zato je razmerje – občutek, da imajo partnerja – zanje pomembnejše kot lastna sreča in počutje. Biti v razmerju in imeti partnerja postavijo za prioriteto ter zanemarijo svoje potrebe in želje, izgubijo stik s sabo. V tako odvisnost pogosteje zapadejo tiste, ki so bile v mladosti premalo ljubljene, so bile osamljene ali zapuščene, zato se v odraslosti na vso moč trudijo, da takšnih občutij ne bi več doživljale. Tako vztrajajo v nemogočih razmerjih oz. poskrbijo, da niso nikoli same.

Utopične podobe zavirajo razvoj realnih razmerij in potencialov ljudi, s katerimi smo v odnosih. FOTO: Dragana/Getty Images

Pogosto je vse to tudi posledica patriarhalnih nazorov, ki narekujejo, da mora »normalna« ženska v določeni starosti imeti partnerja. Vse to nadomesti ljubezen, ki bi morala biti povod za odnos.

Past je, če moško odobravanje postane ogledalo ženske samozavesti, hkrati so nekatere rade zaljubljene. Obožujejo metuljčke v trebuhu, vznesenost, celo ljubosumje. Zaljubljene so v svoje občutke in si prizadevajo, da bi bile čim pogosteje v stanju čustvene vzvišenosti. Čeprav so prepričane, da gre za ljubezen, razmerje, v katerem so, ne temelji na ljubezni do partnerja. Gre za zaljubljenost v občutke v razmerju.

Psihologi pravijo, da je najpreprostejši odgovor na vprašanje, zakaj nekatere ne morejo biti dolgo samske, da so nenehno na preži za pravim. Ideal moškega, ki ga imajo v glavi, pa lahko povzroči, da ga ne bodo nikoli našle. Utopične podobe namreč zavirajo razvoj realnih razmerij in potencialov ljudi, s katerimi smo v odnosih. Tako zaidejo v začarani krog, v katerem se lahko zvrsti celo več pravih, ki jih take ženske spregledajo in iščejo naprej.

Najprej spoznati sebe

Da bi ugotovili, kaj želimo od partnerja, moramo najprej dozoreti, spoznati sebe in se sprejeti takšne, kakršni smo. Ljubezen je včasih težko dosegljiva in tudi ogrožena, ker si lahko različne kompenzacije nadenejo krinko ljubezni, pravijo strokovnjaki. Tako nastanejo odnosi, ki ne trajajo dolgo ali paru ne prinašajo zadovoljstva. Ljubezen bi morala biti bit vsakega odnosa, odnos pa ne nekaj samoumevnega oz. nujno potrebnega.

Kljub temu si nekatere ne predstavljajo življenja brez razmerij. Bojijo se samskosti ali jim je ta neprijetna. Vsi smo nagnjeni k navezanosti, zato nam je ljub občutek pripadnosti, a so pomembni tudi trenutki, ko smo sami. Ko smo ženske samske, je priložnost, da si vzamemo čas zase, pridemo v stik s seboj. Po propadlem razmerju se znova posvetimo svojim ciljem ter spoznamo, kaj želimo doseči. Šele ko imamo dober odnos s seboj, smo sposobne imeti kakovosten odnos z drugimi.