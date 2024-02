Izjemno demokratičen medij

Rojena leta 1974 v Svetozarevu (danes Jagodina) v osrednji Srbiji se je po gimnaziji odločila za študij srbščine in poljščine na filološki fakulteti v Beogradu. Po diplomi je najprej delala na Inštitutu za srbski jezik in potem na Balkanološkem inštitutu Srbske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2000 je dobila štipendijo za doktorski študij in se preselila v Ljubljano, kjer živi še danes. Po končanem doktoratu je začela sodelovati z ZRC SAZU in je že vrsto let raziskovalka na Inštitutu za kulturne in spominske študije. Glavni predmet njenega raziskovanja so jugoslovanski socializem ter pom...