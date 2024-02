Večna dilema o portretu Franceta Prešerna, njegovi pravi podobi torej, ne bo nikoli razrešena. Pesnika so upodabljali številni slovenski umetniki, slikarji, ilustratorji, kiparji in celo ustvarjalci stripov. Nobena portretna podoba ni na Slovenskem vzbudila toliko polemik, toliko različnih mnenj, priznanj in zavrnitev kot Prešernova. Damir Globočnik, doktor umetnostne zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik Gorenjskega muzeja in likovni kritik, velja za vodilnega preučevalca upodobitev pesnika dr. Franceta Prešerna. Poleg knjige Pesnikova podoba s podnaslovom O portretih dr. Franceta Prešern...