Veliko Prešernovo nagrado sta prejela pesnica Voukova ter plesalec Neubauer (FOTO)

V Cankarjevem domu je bila nocoj državna proslava pred kulturnim praznikom. Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je v slavnostnem nagovoru opozoril na umetnike, ki so po njegovih besedah z imaginacijo sposobni posvetiti v notranjost stvari, »da lahko odsevu bistvenega z njihovega dna potem sledimo tudi drugi«.

Prešernove nagrade FOTO: Blaž Samec

Veliko Prešernovo nagrado je prejela pesnica in prevajalka Erika Vouk - v njenem imenu jo je prevzel njen sin Robert Vouk - ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer. Skladove nagrade, ki jih podeljujejo za vrhunsko ustvarjalnost zadnjih treh let, pa so prejeli pesnica Miljana Cunta, dramska igralka Jana Zupančič, mezzosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, scenaristka in režiserka Sara Kern ter grafični oblikovalec Tomato Košir.

Prvi del proslave po konceptu avtorja Gregorja Čušina uvedel izbor Prešernovih poezij v izvedbi predstavnikov različnih generacij in poklicev, od študentke in redovnice do upokojenca. Tako so s kletkami v rokah, v katerih so bile namesto ptic knjižice Prešernovih Poezij, Kristian Koželj, Zala Podobnik, Uroš Sterle, Marjan Kuret in Ana Šuštar interpretirali Prešernove pesmi Pevcu, Zapuščena, Slovo od mladosti, Komur je sreče dar bila klofuta ter Nuna in kanarček.

Proslavo je sklenila baletna predstava Povodni mož po konceptu in v koreografiji Edwarda Cluga, ki se opira na slovenske mitološke začetke in bogato Prešernovo zapuščino. Sytzeju Janu Luskeju v vlogi Povodnega moža in Monji Obrul v vlogi Urške so se na odru pridružili plesalke in plesalci Baletnega ansambla SNG Maribor. Glasbeniki, med njimi pianist Bojan Gorišek, so izvajali izvirno glasbo Milka Lazarja.

