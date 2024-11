Igričarjem je na voljo dvojna doza postapokaliptične akcije

Večkrat nagrajena Sonyjeva videoigra Horizon Zero Dawn, ki je izšla leta 2017 za konzolo playstation 4, je nedavno dobila nadgrajeno verzijo za občutno zmogljivejšo aktualno mašinco playstation 5 in seveda novi PS5 pro pa tudi (gamerske) osebne računalnike. V igri vodimo rdečelaso pustolovko Aloy, ki se v daljni prihodnosti, v kateri naokoli tavajo velikanske robotske zverine, poda na epsko potovanje, na katerem odkriva skrivnosti svojega sveta, v katerem nihče več ne ve, kaj se je zgodilo s cvetočo visoko tehnološko človeško civilizacijo pred tisoč leti. Horizon Zero Dawn vključuje še obsežno razširitev The Frozen Wilds z novimi deželami, veščinami, orožjem in stroji.

Prekrasna vizualna podoba

Horizon Zero Dawn Remastered, ki so jo tako kot izvirnik pripravili v studiu Guerirlla Games s pomočjo skupine Nixxes, močno nadgrajuje njeno vizualno podobo, igralska ekipa pa je posnela tudi za deset ur izboljšanih prizorov, kar se še kako dobro čuti pri neprimerno bolj življenjskih dialogih. Odprti svet Horizona je zdaj še bolj živ z globoko tekočo vodo, okrašeno z realističnimi odsevi, gostim grmovjem, ki se premika, ko stopimo vanj, dobro pa so nadgradili tudi like, ki so videti veliko bolj človeški kot prej, še posebej pa je nadgrajeno samo gibanje glavne junakinje Aloy, ki jo vidimo iz tretje osebe od zadaj.

Ponuja močno nadgrajeno vizualno podobo.

Način igranja je ostal enak kot v izvirniku: Aloy se med raziskovanjem sveta na različne načine spopada s sovražniki, večinoma futurističnimi robozavri, pri čemer jih napada z lokom in puščicami, eksplozivnimi pastmi in starim dobrim kopjem, uporabljati pa mora različne taktike. Pri tem pobira sestavne dele za nadgradnje orožja in svojih sposobnosti, trguje z ljudmi, se skriva in tiholazi, pri čemer ji pomaga napredna napravica iz preteklosti, imenovana focus, s katero analizira sovražnike, vidi njihove sprehajalne poti, heka robozavre in še kaj.

V igri spremljamo Aloy, ki raziskuje skrivnosti postapokaliptičnega sveta, v katerem nihče več ne ve, kaj se je zgodilo s človeštvom pred tisoč leti.

Horizon Zero Dawn Remastered za PS5 morda ne prinaša dovolj novega za tiste, ki so že preigrali prvotno igro za PS4, a na srečo je za imetnike originala na voljo za le deset evrov. Zato pa je toliko bolj zanimiva za imetnike aktualnega playstationa 5, ki še niso igrali izvirnika, pri čemer polna cena igre znaša cent manj kot 50 evrov.

Legov pogled na Horizon

Kmalu za remastered verzijo Horizona pa je izšla še igra Lego Horizon Adventures, ki jo je Guerrilla Games razvil v sodelovanju s Studiom Gobo, pripravili pa so jo za Sonyjev playstation 5, Nintendov switch in osebne računalnike. Kot nam pove že ime, je (nekoliko poenostavljena) zgodba postavljena v svet lego kock, pri čemer Aloy spremljamo iz izometrične perspektive, se pravi od strani in z večje razdalje, pri čemer je »kamera« fiksna in se premakne le ob prehodu na novo igralno polje.

Dogajanje v Lego Horizon Adventures spremljamo od strani.

Igra prinaša še eno posebnost, in sicer možnost sodelovalnega igranja v paru, če seveda imamo še en playstationov igralni plošček dual sense. Odlična odločitev je bilo tudi to, da so glavnim junakom glasove posodili isti igralci kot v »tazaresni« igri Horizon Zero Dawn, le da so dialogi in samo dogajanje neprimerno bolj humoristični in odbiti, po gibanju, obnašanju in govoru pa spominjajo na junake iz celovečernega filma The Lego Movie. Grafična podoba je odlična, vse je sestavljeno iz virtualnih lego kock, še posebno pa so se potrudili pri glasbeni spremljavi.

Lego Horizon Adventures omogoča igranje v dvoje v odbitem lego kockastem svetu.

Dialogi so legovsko nagajivi in duhoviti, glasove pa je junakom posodila večina igralcev iz »resnega« izvirnika.

Lego Horizon Adventures je zabavna igra, ki zares zaživi šele, ko jo igramo v paru. Ker nosi ime Lego, je seveda primernejša za otroke, kar pa ne pomeni, da se odrasli ne bodo zabavali ob njej, še zlasti ob vseh odštekanih forah. Škoda je le, da je cena precej zasoljena – 69,99 evra.