V zadnjih letih smo se že kar navadili, da Huawei izdeluje odlične pametne ure. In čeprav so morda malce omejene pri naboru aplikacij v primerjavi z Applovimi in Samsungovimi, to delno pomanjkljivost dobro odtehtajo s svojimi vgrajenimi funkcijami in predvsem dolgoživostjo baterije, da o dizajnu niti ne govorimo. Tokrat smo na test dobili njihov zadnji umotvor, ki sliši na ime huawei watch 4 pro space edition. Vesoljska izdaja Oznaka space edition je predvsem zaradi ohišja, izdelanega iz titana, kakršnega uporabljajo v aeronavtični industriji, in nanokristalne keramike, poleg tega naj bi tem...