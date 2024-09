Gordon Ramsay razkriva trik za res popolna jajca na oko

Svetovno znani kuhar Gordon Ramsay je zaupal trik, po zaslugi katerega bodo ocvrta jajca res popolna. Skrivnost je v uporabi masla in olivnega olja, kombinacija namreč zagotavlja idealno razmerje mehkobe in hrustljavosti končne jedi.

»Medtem ko olivno olje prenese nekoliko višje temperature in s tem zagotovi hrustljavost, maslo pričara mehkobo in bogatejši okus,« je prepričan mojster kuhalnice in dodaja: »Če želite popolnost, uporabite oboje.«

FOTO: Jamespearsell/Gettyimages

Kako pravilno oddati maslo

Jajca po nasvetu kuharja razbijte v vroče olivno olje, nato dodajte nekaj rezin masla. Ko se to začne topiti, se začne peniti, prav ta pena zagotavlja želeno teksturo beljaka in rumenjaka, saj omogoča pravo razporeditev toplote. Hkrati maslo pričara poln okus ocvrtih jajc.

Med samim postopkom ponev rahlo pretresajte, da se bosta tako maščoba kot temperatura še enakomerneje razporejali po posodi.

Naj se vam ne mudi

Gordon pri tem izpostavlja še eno ključno postavko - temperaturo in pravi:

»Čeprav večina jajca ocvre na hitro in na visoki temperaturi, bo rezultat boljši pri počasnejšem cvrtju na zmerni temperaturi.

S tem boste preprečili, da bi maslo postalo rjavo in uničilo okus jedi, robovi beljaka bodo idealno rjavi, ohranili bodo pravo teksturo, rumenjak bo ostal tekoč.«

Niza še en nasvet: začinite maščobo, kar pomeni, da popoprajte in posilite olje, po želji lahko dodate malo čili paprike ali mlade čebule. Slednja zagotavlja boljši okus in obogati jed s hranljivimi snovmi.

Jajca so izjemen vir hranljivih snovi

Jajca ne samo, da so okusna in jih je mogoče pripraviti na različne načine, so tudi bogat vir beljakovin (v enem je teh od 4, 5 do šest gramov) in so dober vir vitaminov A, B kompleksa in K ter mineralov, kot je denimo selen.

FOTO: Ilya Binus/Gettyimages

Redno uživanje jajc okrepi odpornost in izboljšuje zdravje nasploh, piše City Magazine.