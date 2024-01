Slavni kuhar opozarja: Če vam natakar v restavraciji ponudi to jed, ga vprašajte samo eno

Slavnega kuharja Gordona Ramsayja je težko zadovoljiti in preslepiti. Zdaj je razkril, katere jedi nikoli ne naroči v restavraciji. In sicer gre za dnevno juho, ki vam jo bo natakar priporočil v 90 odstotkih primerov.

Restavracije pogosto ponovno uporabijo stara živila in jih predstavijo kot posebnosti za tisti dan, je Ramsay pojasnil za Town & Country. Kot pravi, če vam natakar ponudi dnevno juho, je najbolje, da ga vprašate samo eno in vedeli boste, kaj je. »Vprašajte, katera juha je bila včeraj na meniju. Lahko se zgodi, da vam predlaga 'juho meseca',« opozarja.

»Res je odvisno od restavracije, a natakarji običajno pokusijo večino jedi na meniju, in vam lahko dajo vpogled v to, kaj je jedi dodal kuhar ali kaj imajo radi domačini. Med potovanjem sem dobil veliko odličnih priporočil od natakarjev,« pravi Ramsay, ki je, spomnimo, nedavno šokiral javnost, ko je razkril, kateri obrok bi najraje jedel, če bi bil njegov zadnji. Naštel je angleški zajtrk, piščanca z maslom, piščančje krilca buffalo, govedino wellington, gin s tonikom Monkey 47, karamelni puding z vaniljevim sladoledom, ocvrto čokoladico Mars in jedi ameriške verige hitre prehrane In-N-Out. Glede na to, da je pogosto kritiziral hitro prehrano, so bili številni presenečeni, ko so slišali, da si bo Ramsay za zadnji obrok v življenju izbral dvojni hamburger.