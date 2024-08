Najboljše palačinke, ki se kar stopijo v ustih

Palačinke so ena od vedno dobrodošlih jedi. Odlične so za zajtrk, priležejo se pri kosilu, včasih zadišijo za večerjo.

Oplemenitene s sezonskim sadjem so še okusnejše, poglejte pa recept za ameriške, ki so puhaste, rahle in se kar stopijo v ustih.

FOTO: Mikafotostok/Getty images

Sestavine:

500 gramov moke

štiri žlice mletega sladkorja

30 gramov svežega kvasa

240 mililitrov mleka

dve veliki jabolki

pol žličke soli

dve žlički vaniljevega sladkorja

dve jajci

žlica olja ali masla

olje za cvrtje

FOTO: Margouillatphotos/Getty images

Priprava:

Najprej pripravite kvasec: v posodico nadrobite kvas, dodajte malo moke, toplega (ne vročega) mleka in malo sladkorja.

Zmešajte in počakajte, da se začno tvoriti mehurčki.

Medtem ko kvas vzhaja, pripravite jabolka: olupite jih, odstranite peške in narežite na tanke rezine.

Pripravite testo: moko presejte v posodo. Na sredini naredite luknjico in vanjo vlijte vzhajan kvas.

V lončku zmešajte mleko, jajca, maščobo, sol in preostale sestavine ter jih počasi dodajte kvasu in moki, vse skupaj zmešajte v testo.

Homogeno pustite počivati približno 40 minut.

Nato mu dodajte pripravljena jabolka.

Iz testa oblikujte majhne palačinke in jih ocvrite v ponvi.

FOTO: Mikhail Shapovalov/Getty images