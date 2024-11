Ne uživate več v seksu? To so najverjetnejši razlogi

Zgodi se domala vsakemu paru: nekdaj vroče strasti sčasoma postanejo bolj mlačne in seks je vse redkeje na dnevnem redu. Večina parov to doživlja kot logičen tok razvoja zveze, a temu ni nujno tako, piše portal miss zdrava.

Včasih je vse manj seksa posledica zdravstvenih stanj ali življenjskih navad, to pa so morebitni razlogi za zatišje med rjuhami.

Premalo spanca

Pomanjkanje spanja vpliva na domala vse vidike življenja in zdravja, spolnost pri tem ni izjema. Ne samo, ker je posledica tega utrujenost, temveč tudi, ker se zaradi premalo spanja spremeni ravnovesje hormonov, kar negativno vpliva na spolno željo.

Tudi v korist pogostejšega seksa bi torej morali vsako noč spati od sedem do devet ur.

Premalo telesne aktivnosti

Telesna zmogljivost, vzdržljivost, moč, gibljivost, vse to so posledice vadbe in dragocene kvalitete v vsakdanjem življenju, tudi med rjuhami.

Redna fizična aktivnost vpliva na vse vidike življenja, spolnost pri tem ni izvzeta, saj je zaradi pospešenega krvnega pretoka boljša oskrba vseh delov telesa s kisikom in hranljivimi snovmi, kar pozitivno vpliva tudi na spolne organe.

Vsaka redna vadba se obrestuje, že zgolj 30 minut vsakodnevne hoje ima na seksualno življenje pozitivne učinke.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Zanemarjanje ključnih snovi v prehrani

Zdrava in uravnotežena prehrana zagotavlja pomembne vitamine in minerale, ki so nepogrešljivi za vse telesne, torej tudi spolne funkcije.

Strokovnjaki pri tem izpostavljajo vitamine skupine B, zlasti niacina, ki je v lososu, perutnini, tunini. Ta spodbuja prehajanje hrane v energijo in pospešuje pretok krvi, kar je pomembno za spolno aktivne moške in ženske.

Pri tem ne gre pozabiti na cink, ki prav tako spodbudno vpliva na spolne funkcije, z njim so denimo bogate ostrige in drugi morski plodovi.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Preveč alkohola

Pretiravanje z alkoholom lahko privede do nezmožnosti doseganja orgazma in pri moških do začasne ali trajne impotence.

Alkohol v prevelikih količinah tako kot na splošno, slabo vpliva tudi na spolno življenje, čeprav v zmernih količinah prav temu lahko koristi. Ključ je torej v zmernosti.

Kajenje

Še en razlog, zakaj se je dobro odpovedati kajenju: številne študije so dokazale, da to ovira krvni pretok in slabo vpliva na delovanje srca ter spolnih organov.

Ob tem ne bo odveč poudariti, da je kajenje tesno povezano z erektilno disfunkcijo in nižjim libidom.

FOTO: Gettyimages

Uživanje določenih zdravil

Če pri sebi opažate, da vam ni več do seksa, so krivci za to lahko zdravila, ki jih uživate.

Nekateri antidepresivi nižajo spolno željo, enak učinek imajo tudi nekatera druga zdravila, antihistaminiki pa denimo povzročajo vaginalno suhost zato se, če upad libida ali manj užitkov v spolnosti opazite po začetku jemanja teh, z zdravnikom posvetujte o primerni zamenjavi.