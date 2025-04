Nagrajeni Magnifico je rekorder leta (Suzy)

Prišlo je z zamikom, a zato nič manj slovesno. Priznanje, ki ga je Magnifico prejel nedavno, je pobožalo njegovo muzikalno srce. Podelili so mu plaketo, s katero so počastili poseben mejnik. Ne le na njegovi poti, ampak v zgodovini slovenske glasbene industrije.

Postal je naš prvi samostojni izvajalec, ki je prodal tako zavidljivo število vstopnic za svoj koncert. Po vseh neresničnih in škodljivih obtožbah, ko je lani ob 30-letnici kariere želel izvesti spektakel v tivolskem parku, je prišel obliž resnice. Še enkrat več se je dokazalo, da je nesporni kralj domačega občinstva in da so njegovi nastopi nekaj posebnega. Številne nagrade so dobile odlično družbo, glasbenik iz Kosez pa zanos za dokončanje albuma, na katerem bo bogata bera novih uspešnic.

