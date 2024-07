Ne le za užitek: posebna vloga klitorisa

Stimulacija klitorisa v telesu pripelje do določenih sprememb, po zaslugi katerih je spočetje novega življenja lažje. Te spremembe med drugimi vključujejo povečan vaginalni pretok krvi in večjo lubrikacijo, ki moškim spolnim celicam olajša pot do ženskih jajčec.

Pod vplivom stimulacije tega dela ženskega telesa, se znotraj organizma povišata raven kisika in temperatura, kar pomaga ohranjati zdravje spermijev.

»Najpomembnejša posledica stimulacije tega organa pa je po besedah znanstvenikov spremenjeni položaj materničnega vratu, kar moškim spolnim celicam zagotavlja več možnosti za oploditev jajčeca,« je povedal Roy Levin.

FOTO: Thinkstock

»Pogosto ponovljena mantra, da je edini namen klitorisa ženski užitek, je zastarela, za kar imamo povsem jasne dokaze,« je povedal Levine.

Ta je skupaj s sodelavci proučil 15 raziskav, opravljenih med letoma 1966 in 2017 in ovrgel trditve, ki so ščegetavček predstavljale kot organ, namenjen zgolj doseganju ženskega orgazma.

FOTO: Kicsiicsi/Gettyimages

Med drugim bi rad s svojimi izsledki opozoril na obrezovanje ženskih genitalij v nekaterih kulturah. Na podlagi teh odkritji je sedaj jasno, da ženske brez tega organa težje zanosijo, prav tako obrezovanje pušča dolgoročne telesne in tudi duševne posledice.

Klitoris je ženski spolni organ, nekakšen ekvivalent penisa, ki se nahaja znotraj vagine. Je preplet živčevja, mišic in krvnih žil. Ob vzburjenju naraste, s stimulacijo vodi do ženskega orgazma, piše Cosmopolitan.