Pri Fordovem poltovornjaku rangerju ime raptor pomeni vrh ponudbe in zmogljivosti. Lahko bi rekli, da je to ranger na steroidih, saj njegov trilitrski turbobencinski šestvaljnik zmore zavidljivih 215 kilovatov največje moči in 491 Nm navora, ki se prenaša na kolesa preko desetstopenjske avtomatike. Tovarniški podatki pravijo, da raptor doseže največjo hitrost 180 km/h, zaradi česar bi bila vožnja z njim tudi po nemških avtocestah zabavna. Malo manj zabaven pa je obisk na bencinskem servisu, saj raptor po podatkih iz homologacije porabi v povprečju 13,8 litra neosvinčenega bencina na 100 kilom...