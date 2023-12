Ford kuga kot samopolnilni hibrid; prepriča s pogonom, malo manj s ceno

Industrija nas je leta in leta oblegala z idejo downsizinga, pomanjševanja motorjev. Ford ni bil izjema, ti pogoni »litrske embalaže« so bili sicer poskočni, glede porabe pa dobri na laboratorijskih testih, mnogo manj v realnosti. Ko vam tako Ford ponudi 2,5-litrski bencinski štirivaljnik, in to v času, ko naj bi se bližal konec termičnih motorjev, je to svojevrstno presenečenje. Pogonski sklop sestavljajo bencinski motor (140 kW), elektromotor, generator, mala litij-ionska baterija in samodejni menjalnik, vse skupaj deluje na prednji pogon.

Izkušnja uporabe tega hibrida je zelo dobra. Skoraj vselej je speljeval na elektriko, preklopi med delovanjem električnega in bencinskega pogona so bili presenetljivo gladki, delovanje sklopa mirno, a dovolj odzivno. Povprečna poraba je bila pod 6 litri, tudi z dokaj dinamično vožnjo po avtocesti.

Notranjost ni ravno sodobna, a vendarle ni najti kakih večjih zamer. FOTO: Gašper Boncelj

Aktualna kuga ni zadnji krik mode, gre za srednje velikega suva, ki z videzom ne izstopa, sicer pa je precej dober izdelek. Pa naj gre za udobno sedenje spredaj, dobro prilagodljivo zadnjo klop ali za za to vrsto avtomobila solidno velik prtljažnik. Informacijski zaslon ni najsodobnejši, tudi slovenščine žal ne pozna, a vendarle večjih zamer ni bilo. Testna kuga je imela najboljšo različico opreme, ki je je bilo zelo veliko. Je cenejša kot v izvedenki priključnega hibrida, vseeno pa je občutek, da je cena s 45 tisočaki kar visoka.