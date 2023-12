Tesla Y RWD dokazuje, da je tudi daljša pot na elektriko lahko precej tekoča

Kdor razmišlja o nakupu električnega avtomobila, se sprašuje predvsem o njegovi uporabnosti za daljše poti in o tem, koliko časa vzame polnjenje baterije. Tesla Y RWD je dokaz, da je možno brez večjih težav priti od Ljubljane do Dunaja, pa čeprav ta model med teslami še zdaleč nima največjega dosega. V notranjosti se tako rekoč vse dogaja na osrednjem zaslonu. Prvi stik s teslo lahko človeka prestraši. Tako rekoč vse, kar se z avtomobilom dogaja, je namreč zajeto v osrednjem zaslonu. Na njem nastavljate celo ogledala, volan in sedeže, pri čemer posredno pomagajo stikala na volanu. Pri volanu...