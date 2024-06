Entuziastična ekipa, ki potuje po Sloveniji in za en dan zavzame nekdanjo gostilno

»Gostinci iz Cerkna in okolice se dobro poznamo, saj sodelujemo na različnih dogodkih. Pa smo si rekli, da pripravimo še nekaj drugačnega, zato smo začeli ustvarjati dogodke, imenovane Oštarije kod kodi. To pomeni, da naša potujoča ekipa za en dan zavzame nekdanjo gostilno, da v njej znova zadiši po hrani,« je o svojevrstnih začasnih gostilnah, ki bi jim v tujini rekli pop-up, pojasnila Martina Čuk. Starodavne oštarije so ji še posebno blizu – navsezadnje izhaja z domačije v Poljanski dolini, kjer je bila v preteklosti Gostilna Inglič.

In v prav to gostilno, ki je bila odprta nekako od začetka 19. stoletja pa vse do 1946., je potujoča ekipa konec minulega tedna znova prinesla stari vrvež. Poleg Martine Čuk, ki vodi pražarno Fina kava in je skrbela za ta del ponudbe, so bili tam še: kuhar Marjan Krajnik, ekipa Pivovarne Zajc iz Cerkna in sommelier Dejan Levpušček, ki pripravi vinsko spremljavo.

...

...

Obiskali 11 lokacij

»Doslej smo obiskali že 11 lokacij: predlani smo začeli v Cerknem in okolici. Lani smo nadaljevali na Idrijskem, letos smo šli v Poljansko dolino, kjer smo obiskali nekdanjo Gostilno Lovec, ki je v Kopačnici delovala med letoma 1975 in 1990, nekdanjo Gostilno Pr' Posečnk v Malenskem Vrhu ter še nekdanjo Gostilno Inglič v Srednji vasi,« je letošnje postanke karavane, ki svoje poslanstvo vidi kot unikatni preplet zgodovine, gastronomije in umetnosti, opisala Martina Čuk.

Njen oče Štefan Inglič je z obiskovalci, ki jih ta dan ni manjkalo, z veseljem delil stare gostilniške zgodbe. Med drugim je pojasnil, da so bile po zaprtju gostilne v starem poslopju, kjer čisto vsak detajl vzbuja nostalgični spomin, urejene sobe. V eni od njih je med snemanjem znamenitega filma Dolina miru bivala Evelyne Wohlfeiler, ki je odigrala vlogo deklice Lotti.

...

Preberite še: Namigi kuharja azijske hrane, kako pravilno pripravimo riževe rezance