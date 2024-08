Dišava nam spremeni razpoloženje

Čeprav se ne zdi obvezen del rutine urejanja, si številni ne morejo predstavljati, da ne bi pred odhodom pike na i celotnemu videzu dodali s parfumom. Nekateri so več let zvesti enemu in istemu vonju, drugi dišave tako obožujejo, da lahko svoj nabor poimenujejo že zbirateljski. Parfumi imajo takšno moč, da lahko vplivajo na to, kako bo potekal naš dan. Nas bo spremljal romantičen, cvetlični vonj ali svežina citrusov?

In kateri so vonji, ki so in še bodo zaznamovali letošnje leto? Seveda je okus povsem subjektiven, a poznavanje novosti nas lahko pripelje do lepega vonja, ki nas lahko očara in ponovno prebudi ljubezen do dišav.

Med cvetličnimi vonji navdušuje Gaultier Divine, ki je mešanica sladke lilije, kremastega španskega vetrca in solnega cveta. Steklenička v prepoznavnem slogu Gaultierjevih dišav krasno popestri poličko v kopalnici.

Stekleničke Gaultierjevih dišav so postale ikonične.

Drugi cvetlični vonj, ki mu je vredno nameniti pozornost, je Valentinov Born in Roma, in sicer letošnja različica Donna Green Stravaganza. Navdihujejo ga zeleni vrtovi antičnega Rima, v dišavi se prepletajo esence črnega čaja Lapsang Souchong, cvetličnega jasmina in kremasti izvleček vanilje. Gre za unikatno dišavo, hkrati svežo in z močnim karakterjem, ki se vtisne v spomin.

The Maker Lover spada med lesne vonje in bo navdušil tiste, ki bi se radi zavili v topel lesni vonj, čez pa si poveznil topel pulover iz kašmirja. Prijetna mešanica toplega lesa, jasmina, narcise obljublja prijetno tolažbo in kliče po komplimentih.

Med svežimi vonji preizkusite Lazy Sunday Morning iz kolekcije Replica, znamka Maison Margiela. Gre za vonj, ki na vsakem od nas diši različno, a prevladuje svež vonj mila s kančkom sladkobe. Kot vonj sveže oprane posteljnine.

Med pudrastimi vonji je novost Arquiste's L'or De Louis, ki vas z vonjem popelje daleč v zgodovino, saj združuje vonje pomaranče, medu in granatnega jabolka, zaokrožene z vonjem dima.

Guccijeva dišava navdušuje s presenetljivo mešanico esenc.

V Guccijevi kolekciji The Alchemist's Garden navdušuje The Heart of Leo, ki spada med sadne vonjave. Združuje esence črnega ribeza, olibanuma, sladkega korena in se zaokroži z vonjem jantarja.

Če vas navdušujejo citrusni vonji, poskusite Neroli Portofino Toma Forda, ki je oda italijanskim obmorskim mestecem. Poleg citrusnih esenc sta v dišavi še sivka in jantar. Popolna dišava za počitnice na Mediteranu.