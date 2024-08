Francoski šik

Francozinje so mojstrice ličenja in oblačenja v nekaj minutah, rezultat pa je ženstven slog, ki se raje kot z novo modo spogleduje z večno klasiko. V omari vsake prave Francozinje (in vseh zaljubljenk v francoski način oblačenja) ne smejo manjkati mornarska majica z dolgimi ali kratkimi rokavi, balerinke, mala črna obleka in trenč. Zelo premišljeno uporabljajo modne dodatke, med katerimi je vedno tudi ruta, ki jo nosijo na glavi, okoli vratu, kot pas ali kot okras na naramnici torbice. Brez rdeče šminke pri Francozinjah ne gre. Ta je poleg maskare obvezna v torbicah, uporabljajo pa jo tako za posebne priložnosti kot tudi za vsak dan.

La Rouje navdušuje z romantičnimi retro oblekami. Foto: La Rouje

Ena od ikon francoskega sloga oblačenja je igralka Brigitte Bardot, ki je med drugim zaslužna za to, da so se med klasične kose garderobe uvrstile majice in bluze z razgaljenimi rameni. Pozneje je namesto ramen poudarila noge – z mini krili. Še vedno modno je počitniško oblačilo, ki ga je nosila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, kaftan.

Balerinke iz nove kolekcije kultne znamke Foto: Repetto

Med ikone francoskega sloga oblačenja spadata tudi Vanessa Paradis in Catherine Deneuve, sodobni modni vplivnici pa sta denimo Lou Doillon in Lily-Rose Depp.

Klasične kose v sodobni probrazbi ponuja Zadig & Voltaire.

Francoskega sloga ni težko ujeti s francoskimi znamkami oblačil srednjega cenovnega razreda, kot je denimo Sezane. V spletno trgovino te znamke rade pokukajo modne navdušenke, ki si želijo klasičnih francoskih kosov oblačil. Opazne modne kose s francoskim pridihom ponuja znamka Zadig & Voltaire, katere lastnik je pravnuk Andreja Gillierja, ki je osnoval znamko Lacoste. Znamko Rouje je osnovala podjetnica in vplivnica Jeanne Damas; nagovarja mlajšo populacijo, Parižanke, primerne starosti, pa so jo takoj vzljubile. Popularne so predvsem številne različice ženstvenih in spogledljivih oblek.

Lily-Rose Depp je mojstrica francoskega šika s sodobnim pridihom. Foto: Profimedia

Znamka, o kateri pravijo, da je francoska ustreznica Zare, se imenuje La Redoute. Spletna stran, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku, ponuja poleg oblačil tudi tekstil za dom. V oblikovanju francoske različice osebnega sloga vsekakor ne moremo iti mimo Repetta. Lastnico Rose Repetto je Brigitte Bardot konec štiridesetih let prosila, naj izdela baletne čevlje, ki bi jih bilo mogoče nositi tudi zunaj odra, kot običajno obuvalo. Nastale so kultne balerinke, še vedno ena najbolj priljubljenih oblik čevljev med ženskami, Repetto ponuja tudi plesne čevlje, značilnost njegovih kreacij pa je, da so lepe na pogled in hkrati udobne za hojo.