Slavni igralec: »Sram zaradi afere me je pahnil v novo odvisnost«

Komik in igralec iz filma Pravzaprav ljubezen, Marcus Brigstocke, je razkril, da je bil po koncu prvega zakona zasvojen z vsebinami za odrasle in je na koncu poiskal pomoč. Njegovo varanje naj bi povzročilo razpad njegovega zakona.

Prvi zakon komika in igralca se je končal leta 2014, ko je začel afero z igralko iz serije Corrie, Hayley Tamaddon. Marcus - ki je v prazničnem filmu iz leta 2003 igral radijskega didžeja - se je že prej spopadal s težavami, premagoval je odvisnost od substanc in v najstniških letih izgubil 13 kilogramov.

Po razpadu zakona je ostal trezen, vendar je dejal, da je postal »odvisen od pornografskih spletnih strani«. V podkastu The Hidden 20% je spregovoril o odvisnosti in povedal, da je na koncu poiskal pomoč in da je bilo veliko »olajšanje«, ko je to prebolel.

Sramota je bila uničujoča

»Moj prvi zakon se je končal, ko sem imel afero,« je povedal 51-letnik. Nadaljeval je: »Naredil sem najbolj bolečo, zahrbtno, kaotično, uničujočo stvar, ki sem si jo lahko zamislil - imel sem afero, ki je uničila moj zakon, v katerem sem imel dva otroka. Sramota, ki sem jo nosil s seboj, je bila ogromna. In nisem se, morda povsem upravičeno, ampak nisem se nikjer javno branil, ko je bilo vse to v časopisih.«

»Vse to sem nosil s seboj, kar je vodilo v veliko disfunkcionalnega vedenja, ki si ga nisem priznal,« je dejal Marcus. »Tako sem premagal odvisnost od drog, alkohola in kompulzivne motnje hranjenja, vendar sem postal odvisen od pornografije.«

Pornografijo gledal vso noč

Zvezdnik, ki je zdaj poročen s komičarko Rachel Parris, je nadaljeval: »Resnično nisem vedel, da sem odvisen od tega, saj veste. Mislil sem, da gledam normalno količino pornografije.«

Dejal je, da se mu je zdelo, da s tem nikogar ne prizadene, da nihče ni vedel za to in da se ni počutil posebej »osramočenega« zaradi zasvojenosti. Toda ko je ugotovil, da je vso noč gledal pornografijo, se je odločil, da bo prenehal.

»To je bilo takšno olajšanje,« je dejal. »Ko sem šel po pomoč, nisem pričakoval, da ne bom nikoli več gledal pornografije, zaradi tega nisem bil tam. In ko je bilo to prvič predlagano, sem bil takšen: 'O ne, o, daj no, imam že dolg seznam stvari, ki jih ne počnem'. In po štirih mesecih sem opazil, da se počutim veliko bolje. Moji možgani so postali jasni, mirni in ni me več sram,« je še povedal o težavnem boju z odvisnostjo.