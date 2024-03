Darilo narave na krožniku: regerat

Regrat v solati

Osnovni način uživanja te rastline z grobo nazobčanimi listi je v topli solati, s kosom kruha.

Potrebujemo:

300 g svežega regrata

2 jajci

150 g slanine

strok česna

2 žlici jabolčnega kisa

3 žlice oljčnega olja (priporočljivo je zaščiteno oljčno olje iz slovenske Istre)

ščepec soli

ščepec popra

Regrat temeljito očistimo, operemo in odcedimo. V manjši posodi pristavimo vodo, počakamo, da zavre, ter vanjo položimo dve jajci in ju pustimo kuhati točno osem minut. Slanino narežemo na tanke rezine in jo na ponvi prepražimo, da se z vseh strani hrustljavo zapeče.

Jajca narežemo na manjše koščke in jih skupaj s slanino zamešamo med regrat. Dodamo še nasekljan strok česna, oljčno olje, kis, sol in poper.

FOTO: WWW.NASASUPERHRANA.SI

Kruhovi cmoki z regratom na toču iz fižola in šjelne

Zanimiv recept, ki prihaja iz Vipavske doline, so zapisali otroci iz projekta Kuhnapato, ki z veliko ustvarjalnosti oživljajo stare, skoraj pozabljene jedi in jim dajejo novo, svežo podobo.

Potrebujemo:

Za cmoke:

pol štruce starega kruha

2 dl mleka Izbrana kakovost – Slovenija

jajce

šopek peteršilja

majhno čebulo

nekaj rezin pancete ali pršuta

sol in ščep popra

250 g regrata

Za toč:

čebulo

300 g kuhanega fižola

manjši gomolj zelene (šjelna)

strok česna

malo kisa ali belega vina

oljčno olje

sol, poper, lovor

Kruh zdrobimo na drobne kose in prelijemo z vročim mlekom. Ohlajeni masi dodamo jajce in drobno nasekljan peteršilj, solimo in popramo. Posebej prepražimo nasekljano čebulo in panceto ter dodamo k drugim sestavinam. Tretjino regrata nasekljamo na drobno in vmešamo v maso ter vse skupaj dobro premešamo.

Iz mase oblikujemo cmoke, ki jih kuhamo v slanem kropu približno 10 minut.

Za pripravo toča preostanek regrata podušimo na oljčnem olju. Na maščobi v ponvi prepražimo čebulo in malce bolj kuhan fižol, da bo masa pozneje gladka. V drugo posodo dodamo na kocke narezano zeleno, česen in lovorov list. Solimo in popramo, zalijemo z malo vode, vinom ali kisom ter kuhamo do mehkega. Kuhano zeleno delno odcedimo (vodo prihranimo, če bi bila masa pregosta), odstranimo lovor, zmešamo s fižolom in pretlačimo v gladko omako – toč.

Cmoke ponudimo z dušenim regratom in točem.