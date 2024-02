Pomladno razstrupljanje z naravo: Varno, enostavno, učinkovito (SUZY)

Tradicionalna kitajska medicina (TKM) temelji na več tisočletjih izkušenj, spoznanj in znanja. Je široka veda, ena izmed njenih vej je dietetika. Ko je nekoč človek zbolel, je dobil najprej stodnevno dieto, in če po tem še vedno ni bil zdrav, so nadaljevali zdravljenje z zelišči, akupunkturo itd. Zdravljenje so torej začeli na začetku, pri vzroku, medtem ko bi v današnjem svetu vsi reševali samo posledice in ne bi iskali vzrokov. Ne govorim samo o zdravnikih, tudi tisti, ki zboli, bi najraje nekaj na hitro, neko tabletko, dodatek, da bo čim prej spet dobro in bo lahko zopet nemoteno garal, živ...