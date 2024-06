Čiste uspevajo bolje: na listih nakopičeni prah je lahko problem (FOTO)

Za lepšo in bujnejšo rast je treba sobne rastline včasih očistiti, pri tem pa izbrati najboljše načine za to opravilo. Eden od korakov do zdravih in bujnih sobnih rastlin, ki jih, čeprav je sezona zunanjih v polnem razmahu, ne gre zanemariti, je čiščenje njihovih listov. Čeprav se tudi vam morda zdi brisanje teh s krpo odveč, je to zelo pomemben korak pri negi lončnic, ki krasijo vaš dom, zanemarjanje tega opravila pa jim lahko škodi. Na listih nakopičeni prah in druga umazanija ovirajo spodobnost absorpcije sončne svetlobe in tvorbe klorofila, s tem se zmanjša odpornost rastline, ki postane dovzetnejša za bolezni in napade škodljivcev.

Seveda se to ne zgodi nemudoma, kar pomeni, da vaše lončnice, če ste jih s tega vidika zanemarili, niso obsojene na propad, a je čas, da zadeve spremenite in jih občasno očistite.

Lončnice z veliko listi je bolje prhati. FOTO: Beritk/Getty Images

Dobrodošla krpa

Za čiščenje listov lončnic ne potrebujete posebnih pripomočkov. Najbolje je uporabiti mehko krpo iz mikrovlaken. Če ste v dilemi, ali je boljša vlažna ali suha, se odločite glede na naravo listov in stopnjo umazanije. Obe metodi, tako brisanje s suho kot vlažno krpo, sta učinkoviti, je pa pri močno umazanih in večjih listih bolje uporabiti vlažno, za občutljivejše rastline je primernejša suha. Pri tem je pomembno, da z dlanjo podprete spodnjo ploskev lista, da ga med brisanjem ne bi poškodovali. Za liste z dlačicami ali kaktuse je najbolje uporabiti ščetko z res mehkimi ščetinami.

Večina rastlin je zadovoljnih z brisanjem prahu, izjema so plezalke in lončnice z mnogo majhnimi listi. Zanje je boljše prhanje, saj boste le tako dosegli res vse. Lonce z rastlinami položite v kad, jih oprhajte in nato rahlo stresite. Vendar vedite, da morajo imeti rastline, ki jih negujete na ta način, res dobro drenažo.

Prhajte le tiste z dobro drenažo. FOTO: Andrey Zhuravlev/Getty Images

Brez kemikalij

Načeloma je voda za čiščenje dovolj, lahko pa ji dodate nekaj kapljic blagega mila ali detergenta za pomivanje posode. Ne uporabljate močnejših kemikalij, ki bi poškodovale liste! Po čiščenju z milnico liste obvezno obrišite še s krpo, namočeno samo v vodi. Uporabite lahko tudi blago mešanico kisa in vode, ki odstrani mineralne obloge z listov. Pripravite jo iz 120 mililitrov belega kisa, litra vode in petih kapljic blagega mila oziroma detergenta za ročno pomivanje posode. Vse zmešajte v razpršilniku, poškropite liste, jih obrišite in splaknite.

Na tržišču je na voljo veliko sredstev, ki listom zagotavljajo sijaj. Večina vsebuje voske in olja, ki lahko zamašijo pore, zaradi sloja, ki ga ustvarijo na listih, pa privabijo še več prahu. Ob rednem čiščenju posebna sredstva za sijoč videz niso potrebna.