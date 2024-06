Cheesecake brez peke, ki bo obnorel ljubitelje kokosa

Naša najmlajša kuharica Brina Robinik Kobal nas bo tokrat posladkala s svojo omiljeno sirčkovo pito, v kateri sta kokos in bela čokolada. Popolna kombinacija za poletje, kajne? Ta mamljivi posladek, ki ga lahko pripravijo tudi tisti, ki še niso ravno vešči kuhanja, odlikuje izjemno preprosta priprava, malo sestavin, s katerimi so založene prav vse trgovine, in osvežilen okus, za katerega poskrbi grški jogurt.

Kokosov cheesecake

Za okrogel pekač s premerom približno 20 do 22 cm.

Podlaga

250 g piškotov (npr. digestive ali petit beurre)

100 g masla

Nadev

200 g kremnega sira

100 g grškega jogurta

100 g stopljene bele čokolade

100 g kokosove moke

Preliv

50 g bele čokolade

100 g kokosovega mleka

Priprava

Model za torto obložimo s papirjem za peko. Piškote zdrobimo v drobtine. Pomagamo si lahko s pomočjo kuhinjskega robota ali pa jih damo kar v vrečko in zdrobimo s kuhinjskim valjarjem. Stopimo maslo in ga dobro premešamo z zdrobljenimi piškoti. Piškote pritisnemo na dno pekača. Uporabimo dno kozarca, da to naredimo čim bolj enakomerno. Postavimo v hladilnik za približno 10 minut, da se piškotna podlaga strdi. Kremni sir in grški jogurt dobro premešamo, da dobimo gladko zmes. Stopimo belo čokolado in jo vmešamo v zmes kremnega sira in jogurta. Dodamo kokosovo moko in dobro premešamo, da se sestavine enakomerno porazdelijo. Kremo razporedimo po piškotni podlagi in jo enakomerno zgladimo. Postavimo v hladilnik za vsaj 1 uro, da se krema strdi. Priprava preliva: stopimo belo čokolado. Kokosovo mleko vmešamo v stopljeno belo čokolado in mešamo, dokler ne dobimo gladke glazure. Tega enakomerno prelijemo čez strjeno kremo. Cheesecake vrnemo v hladilnik za dodatnih 30 minut, da se glazura strdi. Ko je cheesecake pripravljen, ga narežemo na rezine in postrežemo.

