Dušan Kaplan o tem, kakšna zima nas čaka

O letošnjem poletju ste napovedali – zapomnila sem si prispevek v Nedeljskih novicah z 9. maja –, da bo ekstremno vroče. Kateri dnevi in svetniki so nakazovali poletno vreme? O poletju vedno rad povem tisto staro izkušnjo, ki pravi: »Več je vredno eno poletje kot sto zim.« Pa naj bo poletje na Blokah vroče, hladno, viharno ali kako drugačno, to velja. Hrane je dovolj, češenj, drugega sadja in zelenjave je na pretek. Sonce je skoraj ves dan na nebu. »O svetem Vidi se celo skozi noč vidi.« Tako je zapisal že Primož Trubar. Moj ded Matija je o svetniku, ki goduje 15. junija, vedno dodal še ono...