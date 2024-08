Cvetova avgusta sta gladiola in mak

Vsak mesec simbolizira kakšna druga cvetlica, avgusta sta to mak in gladiola. Tiste, ki praznujejo v teh dneh in tednih, bomo tako najbolj razveselili s katero od omenjenih, če avgusta sami praznujemo rojstni dan ali katero od pomembnih obletnic, pa si z njimi okrasimo okrasni vrtiček ali balkon.

Omenjeni cvetlici imata tudi simbolni pomen. Gladiole denimo iskrenost, moč, tudi čast. V času viktorijanske Anglije so bile izredno cenjene med zaljubljenci, saj so ljudi spominjale na Kupidovo puščico, zato naj bi predstavljale prvo ljubezen, moški so jih pogosto podarjali srčnim izbrankam. Poseben pomen imajo tudi posamezne barve gladiol. Rdeča kot pri vseh cvetlicah simbolizira ljubezen in strast, rožnata sočutje, bela nedolžnost, rumena veselje in prijateljstvo in vijolična srečo ter prijateljstvo; pri izbiri cveta je zato priporočljivo upoštevati tudi to.

Odlično se obnesejo tudi kot rezano cvetje. Foto: Getty Images

Ko pomislimo na mak, imamo v mislih običajno tistega rdečega, ki krasi žitna polja, a obstaja ogromno sort maka, mnoge lahko posadimo ali posejemo na okrasne gredice; ne glede na to, katero vrsto izberemo, pa mak v prvi vrsti simbolizira spomin na tiste, ki so odšli. To izhaja še iz časa starih Grkov in Rimljanov, ki so verjeli, da je mak tista rastlina, ki pokojnim podari mir in spokoj, da lahko počivajo v miru. Ker so mu nekoč pripisovali tako močne sposobnosti, je mak tudi simbol trdne in mirne ljubezni med dvema človekoma.

Gladiole pogosto napadeta glivični bolezni siva plesen in gniloba.

Ko odcvetijo, stebla porežemo

Gladiole so izredno nezahtevne za gojenje, priljubljene pa so tudi zaradi pestre izbire barv. Gomolje sredi maja posadimo na sončno mesto, uspevale bodo tudi v senci, a v tem primeru cvetovi ne bodo tako zelo veliki in živobarvni. V zemljo jih vtaknemo deset centimetrov globoko in prav toliko narazen, ko odcvetijo, stebla porežemo. Le tako nas bodo naslednje leto ponovno razveselile z novimi poganjki, sicer bo treba kupiti nove čebulice. Jih bo pa treba jeseni kljub temu izkopati in prenesti pod streho, hladne zime namreč na prostem ne bodo preživele.

Gladiole bodo vrtiček odele v mavrico. Foto: Getty Images

Gladiole so precej dovzetne za bolezni in škodljivce. Radi jih denimo zobajo polži, pogosto jih napadejo listne uši, zato se potrudimo, da v vrt privabimo čim več žuželk, ki se prehranjujejo z listnimi ušmi, denimo pikapolonice pa pajke in trepetavke. Od bolezni gladiole pogosto napadeta glivični bolezni siva plesen in gniloba.

Kalifornijski mak ima rad sončno lego in suha tla. Foto: Getty Images

Manj je za različne bolezni dovzeten mak, sorta, ki jo običajno vidimo na okrasnih vrtovih, je kalifornijski. Obožuje sonce, glede kakovosti tal pa ni zahteven. Če ga želimo imeti poln vrt, cvetove pustimo na rastlini, tudi ko odcvetijo, iz njih se bodo namreč razvili plodovi, polni črnih semen, ki se bodo sama zasejala. Ker požene izredno globoke korenine, lažje prenese sušna obdobja, saj lahko vlago srka iz globin, prav zaradi globokih korenin pa ne mara presajanja, saj se nam lahko hitro zgodi, da bo bomo katero poškodovali in celo odtrgali, ker so korenine mesnate, pa bomo s tem rastlini povzročili precejšno škodo.