Čas za sezonsko menjavo garderobe

Ko se poletna sezona konča in jesen prinese hladnejše temperature, je čas, da lahka oblačila pospravimo in naredimo prostor za toplejša. Pri tem je ključno pravilno shranjevanje poletnih, le tako bodo namreč ohranila kakovost in bomo v njih lahko ponovno uživali ob naslednjih toplih priložnostih.

Tudi če so videti čista, vsa še enkrat operemo.

Preden začnemo pospravljati poletna oblačila, je pomembno, da jih temeljito operemo in očistimo. Tudi če so videti čista, so se lahko med vlakna zalezli znoj, olja, ostanki dezodorantov, krem za sončenje in druge snovi, ki jih med sezono ne opazimo. Če jih ne odstranimo, se bodo vlakna, ki so se jih oprijele snovi, poškodovala, razbarvala, celo strgala, ko bomo oblačilo spomladi ponovno potegnili iz omare, pa bomo neprijetno presenečeni. Posebno pozornost posvetimo kopalkam in športnim oblačilom, saj so bila najbolj izpostavljena soli, kloru in sončnim žarkom, tudi umazaniji. Kopalke ponovno operemo v mlačni vodi, ki smo ji dodali nekaj blagega detergenta, nato pa jih speremo, ožamemo in jih položimo v senco, kjer naj se povsem posušijo, preden jih pospravimo v omaro.

Konec sezone je odlična priložnost, da prečistimo omare. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Ne v klet

Preden kopalke in vsa preostala oblačila pospravimo, jih natančno pregledamo, popravimo poškodbe, prišijemo zrahljane gumbe, zakrpamo večje luknje … Poškodovana oblačila se lahko namreč med dolgotrajnim počivanjem v omari še bolj poškodujejo, še posebno če so preveč natlačena na policah oziroma če tenka in občutljiva spravimo pod težja in bolj groba, zato se vedno držimo pravila, da so slednja spodaj.

Če nečesa ne letošnje ne prejšnje poletje nismo oblekli, najverjetneje nikoli več ne bomo.

Pospravljanje oblačil ene sezone je tudi odlična priložnost, da se znebimo tistih, ki jih ne nameravamo več nositi. To so vsa, ki jih letos nismo oblekli in se ne spomnimo, kdaj smo jih nazadnje. Zelo verjetno je namreč, da jih nikoli več ne bomo. Če so še nosljiva, jih podarimo ali čista odvržemo v zabojnik, namenjen oblačilom, močno poškodovana pa razrežemo in uporabimo kot krpe za brisanje posode ali prahu, pomivanje tal in podobno. Lahko jih tudi narežemo na enako dolge trakove, po tri zvežemo skupaj in iz njih spletemo kite, te pa nato zašijemo skupaj v poljubno obliko in uporabimo kot kopalniško preprogo. Možnosti je res veliko, ponovna uporaba pa veliko bolj ekološka kot sicer bolj enostavna možnost, da kose zgolj zavržemo.

Temeljito jih pregledamo. FOTO: Primagefactory/Getty Images

Ko ostanejo samo še oblačila, ki jih bomo obdržali, je treba zanje najti primerno mesto za shranjevanje. To naj bo proč od toplote, svetlobe in prahu, idealno v temnih plastičnih škatlah ali vrečah, naravni materiali, kot sta les in karton, v tem primeru žal ne bodo najboljša izbira, kajti les lahko občutljive tkanine poškoduje, vsebuje tudi olja, ki lahko na njih pustijo madeže, skozi karton pa se lahko pregrizejo žuželke, ki bodo načele oblačila. Za vsak primer lahko v škatlo ali vrečo dodamo blazinico iz luknjaste tkanine, ki smo jo napolnili s sivko, ta bo oblačila lepo odišavila, molje in drugo nadlogo pa pregnala.

Oblačila, ki niso več nosljiva, razrežemo in uporabimo kot krpe za brisanje prahu, pomivanje tal in podobno.

Če je le mogoče, oblačil ne shranjujmo v kleteh ali na podstrešjih, kjer je veliko preveč vlage in zato lahko med mesecih mirovanja splesnijo.