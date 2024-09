Čas je za slive

V pokušino vam ponujamo tri recepte s tem poznopoletnim darilom narave, ki jih je pripravila Mateja Delakorda, urednica kulinaričnega portala Odprta kuhinja in sodelavka istoimenske priloge naše medijske hiše Delo.

Na portalu www.odprtakuhinja.si je objavljenih še več preverjenih receptov za vsakdanjik in praznik.

Maskarponejev kolač s slivami

»Preprosto pripravljen biskvit prelijemo v pekač za torte in okrasimo s sadjem, ki je pri roki. Narava nam zdaj poklanja čudovite slive.«

Potrebujemo (za pekač s premerom 20 ali 22 cm):

4 jajca M

150 g sladkorja

250 g sira maskarpone

šilce amaretta

250 g moke

8 g pecilnega praška

250 g očiščenih in razpolovljenih češpelj

Priprava:

Pečico vključimo na 180 stopinj Celzija. Dno pekača obložimo s papirjem za peko.

Beljake ločimo od rumenjakov in jih čvrsto stepemo.

Rumenjakom dodamo sladkor in jih stepamo, da dvojno narastejo in postanejo blede barve. Dodamo maskarpone in amaretto ter še malo stepamo, da se vse lepo poveže.

Nato vmešamo moko s pecilnim praškom. Lahko kar tako, da stepamo z ročnim mešalnikom pri majhni hitrosti, a ne predolgo. Toliko, da se sestavine povežejo.

Ročno vmešamo sneg. Ker je zmes precej gosta, bo trajalo malce dlje kot običajno.

Testo predenemo v pripravljeni pekač in ga enakomerno razporedimo. Po vrhu obložimo s polovičkami češpelj.

Pečemo približno 50 minut.

FOTO: Sonja Ravbar

Fernandli s slivami in makom

»Vohate jesen? Čas je, da spet vključimo pečico in si privoščimo družinske klasike, ki nas spremljajo že od otroštva. Ena od njih so lepljivi zviti polžki oziroma fernandli, namazani s kremo iz masla in sladkorja, preliti s sladkim mlekom.«

Potrebujemo:

500 g bele moke

50 g masla

270–300 ml mleka

20 g kvasa

2 rumenjaka

50 g maka v zrnju

lupinico limone

50 g vaniljevega sladkorja

Za slivov džem:

15 velikih sliv

2 žlici rjavega sladkorja

Za premaz:

100 g masla

5 žlic slivovega džema,

lupinico limone

Za preliv:

250 ml mleka

4 žlice ruma ali likerja amaretto

Priprava:

Najprej skuhamo džem, saj mora biti popolnoma ohlajen, preden ga dodamo maslu: slive razkoščičimo, narežemo na manjše kose in jih skupaj s sladkorjem kuhamo tako dolgo, da se džem zgosti.

Mleko segrejemo. Dve žlici odvzamemo za kvasec, v preostalem raztopimo maslo in vaniljev sladkor.

Nato se lotimo testa: naredimo kvasec – v posodico damo žlico sladkorja in moke, ki ju odvzamemo kar od količine za testo, nadrobimo kvas in gladko zmešamo z dvema žlicama mleka. Počakamo, da dvojno naraste.

V posodo kuhinjskega robota stresemo moko, mak, limonino lupinico, nato prilijemo še mleko z maslom, dodamo dva rumenjaka in kvasec ter zgnetemo v gladko testo. Pokrijemo in pustimo, da ljubka kepa s črnimi pikicami dvojno naraste.

Za premaz stepemo maslo, limonino lupinico in 5 žlic slivovega džema.

Testo razvaljamo v pravokotnik na debelino približno pol centimetra. Premažemo ga z maslenim namazom in zvijemo po dolžini.

Razrežemo na polžke, debelino pa prilagodimo pekaču. Mi smo uporabili globok okrogel keramični pekač, v katerega smo lahko položili 10 debelejših kosov, med testiranjem pa smo jih narezali 12 v pravokoten pekač z merami 26 krat 20 cm.

Pečico vključimo na 180 stopinj Celzija.

Polžke pokrijemo in počakamo približno pol ure, da se malce poredijo, nato jih pečemo 30 do 35 minut.

Dve minuti preden so pečeni, zavremo mleko in ga odišavimo z rumom ali likerjem. Prelijemo po fernandlih in pekač vrnemo v pečico, a jo ugasnemo. Tako naj dobrota počiva približno 10 minut.

Postrežemo toplo.

FOTO: Sonja Ravbar

Božanske češpljeve vrtnice

»Prelestna sladica, ki je smešno preprosta za pripravo. V njej pa okusi poznega poletja – češplje, drobtinice, zlato prepražene na maslu, in cimet. Porabite lahko tudi še tiste zadnje breskve, pozimi pa kar jabolka.«

Potrebujemo:

40 g masla

30 g drobtin

pol žličke cimeta

približno 5 velikih okroglih sliv

zavitek že razvaljanega listnatega testa

9 žličk marmelade

Priprava:

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija.

Pekač za mafine obložimo s kvadratki peki papirja. Malce jih pomečkamo, da se lepše usedejo v luknje.

Listnato testo po širini zarežemo na 9 enakomernih trakov (približno 5 cm širine).

Drobtinice popražimo na maslu in primešamo cimet.

Slive razpolovimo, odstranimo koščice in polovičke z ostrim nožem narežemo na tanke polmesece (2 mm).

Trakove listnatega testa po dolžini namažemo z žličko marmelade in žličko drobtinic.

Zgornjo tretjino obložimo z rezinami češpelj, ki naj se prekrivajo do polovice. Tisti rob, na katerem je olupek, naj malce kuka čez rob, a ne preveč.

Spodnjo stran testa prepognemo čez obloženo in vse skupaj zvijemo v polža.

Vrtnice odlagamo v pripravljene vdolbine pekača.

Pečemo 40–45 minut.