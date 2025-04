Pirc Musar s falconom, Golob z redno letalsko linijo v Rim: je že dogovorjeno srečanje s Trumpom?

Slovenski državni vrh se bo konec tedna udeležil pogrebnih slovesnosti za pokojnega papeža Frančiška, ki bo potekal v Vatikanu. Slovenijo bosta zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob, oba pa bosta v Rim pripotovala ločeno. Pridružil se jima bo tudi predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje.

Nataša Pirc Musar je bila dvakrat pri papežu v Vatikanu. FOTO: Vatican Media

Predsednica Pirc Musar na uradno povabilo Vatikana

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo v soboto s soprogom Alešem Musarjem udeležila pogreba na uradno povabilo Svetega sedeža, tako kot številni drugi visoki evropski in svetovni državniki. Po navedbah njenega urada bo v Vatikan poletela z vladnim letalom Falcon, ki se je dobro vrnil s servisa potem, ko je vanj udarila strela, z letališča Brnik, vrnila pa se bo v soboto popoldne, po zaključku pogrebnih slovesnosti.

Na vprašanje, ali predsednica načrtuje srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo, so nam odgovorili, »da srečanje za enkrat ni predvideno«.

Golob v Rim iz Trsta

Premier Robert Golob bo v Rim odpotoval ločeno, in sicer z redno letalsko linijo iz Trsta. Za oddajo Odmevi je pojasnil, da gre na pogreb papeža iz osebnega spoštovanja, saj je imel priložnost papeža Frančiška tudi osebno srečati.

Robert Golob je bil na obisku pri Svetem sedežu decembra 2022. FOTO: Urad Predsednika Vlade

»Tja potujem primarno zato, da izkažem svojo pieteto, osebno spoštovanje do papeža Frančiška. Imel sem ta privilegij, da sem ga tudi sam srečal. Name je naredil ogromen vtis, in to je glavna stvar, zaradi katere grem v Rim,« je povedal Golob.

Na vprašanje, ali načrtuje dvostranska srečanja z drugimi državniki, ki bodo v Rimu, pa je odgovoril diplomatsko: »Seveda bo priložnosti za srečanje dovolj, ampak mislim, da takih priložnosti nima smisla zlorabljati za nič drugega kot spomin na velikega človeka.«

Slovensko Cerkveno skupnost bo na pogrebu zastopal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje.

Pogrebne slovesnosti, na katerih bo prisoten velik del svetovne politične elite, bodo potekale v soboto v Vatikanu. Na Trgu svetega Petra se bo odvila pogrebna slovesnost, nakar bodo Frančiška v skladu z njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.