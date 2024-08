Za dobro prebavo in zdravo srce: sadež z izjemnim učinkom na zdravje

Tu je sezona sliv, ki že zorijo po drevesih in vabijo v različnih, od rdečih do modrih in temno vijoličnih odtenkih.

Iz njih nastajajo okusne marmelade, kompoti, odlične so sveže in suhe, tri razloge, zakaj je dobro izkoristiti njihovo sezono, pa niza portal sensa.hr.

Bogate so z antioksidanti

V njih je veliko rastlinskih spojin, ki imajo antioksidativno moč. To pomeni, da preprečujejo oksidativni stres, ki škoduje celicam in tkivom v telesu ter povzroča kronične vnetne bolezni. Zlasti so bogate z antocianini, ki jim zagotavljajo temno barvo olupka.

Raziskave so pokazale, da je teh v slivah več kot v njihovih sorodnicah breskvah in nektarinah.

Dolgotrajna izpostavljenost oksidativnemu stresu viša tveganje za srčne bolezni, rakava obolenja, diabetes tipa 2 in nevrodegenerativne bolezni.

Ob že omenjenih antocianinih so v slivah še vitamini A, C, E, ki imajo prav tako protivnetne učinke in hkrati krepijo odpornost.

Suhe so močne zaveznice dobre prebave. FOTO: Dionisvero/Getty images

Pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja

Ker je v njih veliko vlaknin, so dobre za prebavo in pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja, saj zaradi razmeroma nizkega glikemičnega indeksa ne povzročajo naglega porasta in nato padca krvnega sladkorja.

Zlasti to velja za sveže plodove, se pa je, če imate sladkorno bolezen ali povišan krvni sladkor, glede količine zaužitih sadežev dobro posvetovati z zdravnikom.

Koristijo zdravju srca

So dober izvor kalija in zato zaveznice zdravega srca. Kalij namreč uravnava raven tekočin telesu in pomaga pri sproščanju krvnih žil, tako normalizira krvni tlak.

Zaradi visokega deleža vlaknin slive preprečujejo nalaganje oblog na stene arterij in skrbijo za zdravo raven holesterola v krvi ter tudi tako zagotavljajo zdravje srca in ožilja.

Ob tem pozitivno vplivajo na zdravje kosti, odpornost, pomagajo pri hujšanju in zagotavljajo lepo ter zdravo polt in lase, preprečujejo tudi slabokrvnost.

FOTO: Shutterstock

Kako jih jesti

Najboljše so sveže, pri preprečevanju ali zdravljenju zaprtja so dobrodošle suhe, namočene v vodi, so odličen dodatek drugim z vlakninami bogatim živilom, dobre so v kombinaciji z jogurtom, skuto, solato …

100 gramih svežih plodov vsebuje od 40 do 100 kilokalorij (od 167 do 418 džulov), suhe imajo višjo energijsko vrednost, približno 250 kilokalorij (1046 džulov) na 100 gramov, kar je, če ste na shujševalni dieti, treba upoštevati pri skupnem vnosu energije.