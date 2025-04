Trump: Ukrajina je povzročila vojno, Krim bo ostal ruski

Ukrajinski polotok Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014, bo ostal pri Rusiji, je v danes objavljenem pogovoru za ameriško revijo Time dejal ameriški predsednik Donald Trump. Razloge za začetek vojne med državama vidi v ukrajinskih prizadevanjih za pridružitev zvezi Nato. Ukrajinsko članstvo v zavezništvu se mu ne zdi verjetno.

»Krim bo ostal pri Rusiji. In (ukrajinski predsednik Volodimir) Zelenski to razume in vsi razumejo, da je pri Rusiji že dolgo,« je v intervjuju dejal Trump.

Ameriški predsednik je že pred tem izrazil podobno stališče. Ta teden je dejal, da je bil Krim »izgubljen pred leti pod nadzorom predsednika (ZDA) Baracka Husseina Obame in sploh ni predmet pogovorov«.

Ob tem je bil kritičen do izjav Zelenskega, ki je dejal, da Ukrajina ne bo priznala ruske zasedbe polotoka Krim.

Meni, da je vojno povzročila Ukrajina

V novem intervjuju, ki je bil opravljen v torek, je Trump tudi menil, da je vojno povzročila Ukrajina s svojimi prizadevanji za pridružitev Natu.

»Mislim, da je vojno povzročilo to, da so začeli govoriti o pridružitvi Natu. Če tega ne bi načeli, bi obstajale veliko večje možnosti, da se (vojna) ne bi začela,« je menil.

Dejansko članstvu Ukrajine v zavezništvu se mu ne zdi verjetno. »Ne zdi se mi, da se bodo lahko kdajkoli pridružili Natu,« je povedal.

Trump pritiska na Ukrajino in Rusijo, da skleneta dogovor glede končanja vojne, ki jo je leta 2022 z agresijo sprožila Rusija.

Med njegovimi predlogi se že nekaj časa omenjajo kompromisi glede ozemlja, vključno s priznanjem ruskega nadzora nad polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014.

Od februarja 2022 je Rusija prevzela nadzor nad približno 20 odstotki ukrajinskega ozemlja.