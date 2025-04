Najstarejši avtosalon v ZDA v znamenju e-vozil in carin

V New Yorku se je začel avtomobilski sejem, na katerem sodeluje 28 svetovnih podjetij z več kot 700 vozili, organizatorji pa pričakujejo okoli milijon obiskovalcev. Newyorški avtosalon ni največji v ZDA po številu razstavljavcev in prikazanih vozil, je pa najstarejši, saj so prvega pripravili v stari dvorani Madison Square Garden leta 1900, ko si je 50.000 ljudi ogledalo 160 razstavljenih vozil.

Letošnji avtosalon poteka v znamenju električnih avtomobilov in zaskrbljenosti avtomobilske industrije zaradi ameriške carinske politike. Že pred uradno otvoritvijo so podelili nagrade najboljšim, pri čemer so večino pobrala električna vozila. Krono za leto 2025 je pobrala kia EV3, čeprav še ni na voljo v ZDA. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila BMW X3 in hyundai inster. Volvo EX90 je bil izbran za najboljše luksuzno vozilo, nagrado za najboljši mestni avtomobil pa je dobil kitajski BYD seagull. Edini neelektrični avtomobil med letošnjimi nagrajenci je porsche 911 GTS, ki je dobil nagrado za najzmogljivejši avtomobil. V New Yorku kot običajno ni Tesle, ki se na sejmih ne predstavlja.

Kia EV3 naj bi bila na voljo kupcem v ZDA letos, če tega ne bodo zapletle carine. Nekateri ameriški proizvajalci upajo, da bodo carine na dolgi rok pomagale domači industriji, večina pa je zaskrbljena zaradi pričakovanega padca prodaje ob višjih cenah.