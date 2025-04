Kitajski minimalizem

Pred nedavnim smo preizkusili Xiaomijevega paradnega konja xiaomi 15 ultra, zdaj pa smo v roke dobili še osnovni model xiaomi 15. Pa začnimo tokrat za spremembo pri programski opremi: petnajstica je opremljena z najnovejšo različico Xiaomijevega operacijskega sistema hyperos 2, ki temelji na Googlovem androidu 15 in, kakor pravijo xiaomijevci, prinaša številne izboljšave, kot so razdeljeni zaslon (ko imamo odprti dve aplikaciji hkrati) in različne funkcije umetne inteligence google gemini, ki omogoča ustvarjanje slik, prevajanje besedil, izdelovanje povzetkov iz zapiskov, pa tudi predlogov za kuhanje na podlagi fotografij hladilnika. Xiaomi kupcem telefona obljublja štiri leta posodobitev operacijskega sistema in šest let varnostnih popravkov, kar pomeni, da bo telefon varen in aktualen še dolgo po nakupu.

Zmogljivi procesor bo uporaben še vrsto let.

Visoka zmogljivost

K dolgotrajni uporabnosti seveda pripomore tudi trenutno najhitrejši procesor za androidne telefone, Qualcommov snapdragon 8 elite, izdelan v 3-nanometrski tehnologiji, kar pomeni, da je lahko na manjši površini še več tranzistorjev, osnovnih gradnikov sodobne elektronike. Za lažjo predstavo, kako za kako miniaturno litografijo gre: nanometer je ena milijardinka metra, človeški las pa je debel od 80.000 do 100.000 nanometrov. Telefon je opremljen z 12 GB rama in s 512 GB shrambe, kar je več kot dovolj. Na spletu sem naletel na nekaj kritik glede hlajenja, češ da se telefon med daljšimi obremenitvami pregreva, s čimer se posledično upočasnjuje procesor, a tam je šlo dejansko za hude strojne teste; pri vsakdanji uporabi, kamor sodi tudi kakšna igrica ali dve, nisem opazil, da bi se aparat huje segreval.

Zaradi kompaktne oblike lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Minimalizem

Pri oblikovanju so Xiaomijevi inženirji ubrali bolj konservativno elegantno pot, pri čemer tudi kamerski del telefona ne izstopa preveč iz ohišja. Telefon zaradi svoje kompaktne oblike lepo sede v roko, robovi so narejeni iz matiranega aluminija, zadnja stran pa je prekrita z zaščitnim steklom. Tega seveda varuje tudi 6,36-palčni (16-centimetrski) zaslon iz organskih diod z ločljivostjo 1200 x 2670 točk in 120-herčnim osveževanjem slike, pa tudi lepo svetel je, tako da ga lahko brez težav uporabljamo tudi pod močnim soncem.

Telefon je lepo tanek, kamerski del ne izstopa pretirano iz ohišja. FOTO: Staš Ivanc

Naveza z Leico

Eden glavnih adutov xiaomija 15 so seveda njegove kamere, razvite v sodelovanju z nemško fotografsko družbo Leica, pri čemer v aplikaciji izberemo enega od Leicinih načinov obdelovanja barv (živahno in klasično). Škoda je le, da od lanskega modela ne prinašajo bistvenih novosti, če odštejemo nadgrajeni senzor telefoto kamere, ki pa zdaj ponuja nekoliko manjšo optično povečavo slike – 2,6- namesto 3,2-kratne. Vse tri kamere imajo po 50 milijonov slikovnih točk, pri čemer le ultraširokokotna ne obvlada samodejnega ostrenja. Posnetki so pričakovano dobri tako podnevi kot ponoči, izkaže se tudi (digitalno) zumiranje, telefoto leča pa deluje tudi kot makro kamera pri posnetkih z razdalje od 10 cm naprej. Dobro se obnese tudi prednja selfie kamera. Tudi videoposnetki so odlični: z glavno kamero lahko snemamo tudi pri ultravisoki ločljivosti 8K, z drugimi pa pri 4K.

Odlične kamere, ki pa ne prinašajo bistvenih novosti.

Zumiranje s xiaomijem 15: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Dobra baterija

Baterija s kapaciteto 5240 mAh brez težav zdrži ves dan in še nam bo ostalo nekaj rezerve, z 90-vatnim napajalnikom, ki, žal, ni priložen, pa se v pol ure napolni na dobrih 80 odstotkov; polni se lahko tudi brezžično, in sicer z močjo 50 W, s telefonom pa lahko z 10 W brezžično polnimo tudi druge naprave. Seveda ne manjka niti odpornost na vodo in prah po standardu IP68 (pol ure 1,5 metra globoko). Za konec poglejmo še ceno: v prosti prodaji je treba za xiaomi 15 odšteti 1099 evrov, kar je nekako klasična cena premijskega telefona.