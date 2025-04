Pomotoma zavrgli portret, vreden 15.000 evrov

Iz mestne hiše v nizozemskem Maashorstu so potrdili, da so med lanskimi obnovitvenimi deli najverjetneje pomotoma zavrgli 46 umetnin, med katerimi je bil tudi portret nekdanje nizozemske kraljice Beatrix ameriškega umetnika Andyja Warhola iz 80. let minulega stoletja, vreden približno 15.000 evrov.

Ob tem je preiskava po poročanju britanskega BBC pokazala, da so umetniška dela med prenovo shranili v kleti, med razlogi, zakaj so jih na koncu zavrgli, pa bi lahko bilo pomanjkanje smernic za shranjevanje umetniških del. Iz mestne hiše so ob tem še dodali, da so najverjetneje umetnine pomotoma odnesli skupaj s smetmi in da je malo verjetno, da jih bodo kdaj našli.

Župan Hans van der Pas je v odzivu izrazil obžalovanje nad tem, kar se je zgodilo z umetninami in dodal, da z umetniškimi deli ne bi smeli tako ravnati.

Po poročanju nizozemskega dnevnika Algemeen Dagblad v poročilu o preiskavi med drugim piše, da so bila nekatera umetniška dela shranjena v zabojnikih na kolesih v kleti in da z njimi niso ustrezno ravnali. Ob tem so nizozemski mediji poročali, da je bilo 46 umetnin skupaj vrednih približno 22.000 evrov.

Znameniti umetnik Andy Warhol. FOTO: Susana Vera Reuters

Serija portretov kraljic

Kraljica Beatrix je bila nizozemske kraljica med letoma 1980 do abdikacije leta 2013, ko jo je nasledil njen sin, kralj Willem-Alexander.

Portret kraljice Beatrix je bil del Warholove serije grafik z naslovom Vladajoče kraljice, ki je obsegala 16 barvitih portretov štirih monarhinj, med njimi zdaj že pokojne britanske kraljice Elizabete II., danske kraljice Margarete II., ki je abdicirala leta 2023, in kraljice Ntombi Twale iz Esvatinija, prej znanega kot Svazi. Warhol, ki velja za enega največjih umetnikov 20. stoletja, je portrete ustvaril leta 1985 - dve leti pred svojo smrtjo.

Novembra lani so med ropom v umetniški galeriji MPV na jugu Nizozemske ukradli Warholova portreta kraljic Beatrix in Ntombi Twale, a so ju tatovi odvrgli, ker ju niso mogli spraviti v vozilo, s katerim so pobegnili. Lokalna policija je takrat sporočila, da so tatovi iz galerije MPV odnesli štiri sitotiske.