To so najbolj umazane reči v hotelski sobi, (ne, ni straniščna školjka)

Se veselite prihajajočih praznikov, ko boste lahko za nekaj dni pozabili na obveznosti ter si privoščili oddih? V primeru, da ga boste preživeli v hotelu, apartmaju ali drugi nastanitvi, ki ni v vaši lasti, pa pozor, obstajajo reči, ki so veliko bolj umazane od straniščne školjke, zato se jim je bolje ogniti v velikem krogu.

To velja tudi za boljše hotele, število zvezdnic s čistočo nekaterih predmetov namreč nima nobene zveze, pravijo poznavalci. Ti so prišli še do zaskrbljujoče ugotovitve, da je povprečna hotelska soba bolj umazana kot povprečni dom, letalo, ali šola, najbolj umazan del pa se skriva v kopalnici. In to ni straniščna školjka, temveč glava prhe.

Na njih so raziskovalci, ki so z različnih površin jemali vzorce in jih pozneje testirali na prisotnost mikrobov, našli kar 25.000-krat več bakterij kot na straniščni školjki.

Tuš glava ima ogromno bakterij. FOTO: Atthapon Kulpakdeesingworn Getty Images

S seboj imejte razkužilo

Izredno umazane so tudi okrasne blazine, posteljna in druga pregrinjala ter okrasne odeje. Za razliko od posteljnine, ki jo hotelski delavci redno perejo in menjavajo, se omenjenih skorajda ne dotaknejo. V povprečju se znajdejo v pralnem stroju vsakih nekaj tednov ali mesecev, posledično pa se na površini nabirajo odmrla koža, lasje, telesni izločki, virusi in bakterije ogromne količine ljudi, ki so bili v tisti sobi pred vami. Raje se jih zato ne dotikajte.

Enako velja za telefonske slušalke in daljinske upravljavce. A ker brez njih težko denimo vklopimo televizijski sprejemnik, klimo, luč in še kaj, je priporočljivo, da s seboj prinesemo razkužilo in reči, ki jih bomo potrebovali, očistimo.

Priporočljivo se je izogibati tudi grelnika za vodo. Tudi če je ta čist in brez vidnih sledi vodnega kamna, ne moremo vedeti, kaj so v njem pripravljali gostje pred nami. Ste vedeli, da si mnogi v grelnikih vode radi pripravijo hrenovke in druge vrste klobas, tudi trdo kuhana jajca, ko v bližini ni štedilnika ali kuhalnika?