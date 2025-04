Kažipot planetov: nedeljski mlaj ne bo prijeten (Suzy)

Znali si bomo izboriti svoje in poriniti stvari z mrtve točke. Ker je ob tem Sonce v biku, bodo naša prizadevanja usmerjena v dolgoročne cilje in dosežke. Trudili se bomo za čim večjo stabilnost in varnost, pri tem si privoščili tudi razvajanje in kaj dobrega ali lepega za dušo. Lahko v družbi partnerja ali simpatije, saj bomo v drugem delu tedna v osvajalskem razpoloženju.

Nedeljski mlaj ne bo prijeten. Na plan lahko porine nerazčiščene travme, skrivnosti, razčiščevanje. Na osebni ravni ohranjajte harmonijo in se ne zapletajte v spore. Umirite negativna čustva. Na družbeni ravni nas lahko spet pretresejo novice o nasilju, veliki brutalnosti z vojnih območij. Tudi finančni trgi bodo pod velikih pritiskom in težave, ki so se stopnjevale, lahko pridejo do vrhunca.

Petek, 25. 4. Dopoldne bomo še malce počasni in neodločni, potem bo Luna v ovnu pokazala svojo pravo energijo in nas spodbudila v akcijo. Kljub temu ne rinite z glavo skozi zid in ne poglabljajte zamer in jeze v odnosih.

Sobota, 26. 4. Z vojnih območij bodo prihajale težke novice, na zasebni ravni se ne borite za premoč, ampak raje odnehajte. Popoldne bo zelo prijetno in odlično za druženje, zabavo, obisk prireditve ali izlet v naravo.

Nedelja, 27. 4. Mlaj v biku se dovrši zvečer, tako se bo napetost čez dan stopnjevala. Popoldne bo najbolj napeto, zato se odmaknite tako od novic kot od napornih ljudi. Zmenkom z neznanci se ta dan raje izognite.

Ponedeljek, 28. 4. Luna v biku bo prinesla več stabilnosti, ujeli bomo ritem kljub včerajšnjim pretresom ter se vrnili v svoje tirnice. Dan je namenjen rutinskim opravilom, a želeli bomo hitro zaključiti delo in uživati v življenju.

Torek, 29. 4. Luna že zjutraj vstopi v dvojčke. Odprti, zgovorni, radovedni in družabni bomo. Njeni ugodni aspekti obljubljamo, da lahko veliko dosežemo, se dogovorimo, hkrati nam bo ostal tudi čas za zabavo, sprostitev.

Sreda, 30. 4. Venera v ovnu prinaša več drznosti v odnosih. Lažje bomo osvajali in tvegali pri simpatiji. Dan bo prijeten, veliko se bo dogajalo. Zvečer nas bo spremljala sreča. Ne ostajajte doma, družite se s prijatelji.