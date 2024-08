Audi A6 prvič električen

Z novim A6 Audi nadaljuje drugačno strategijo modelskega imenovanja in razvrščanja. Doslej dobro znan klasično gnan model je v tokratni generaciji postal velika električna kombilimuzina ali prav tako gnan karavan z uradno oznako audi A6 e-tron (sportback in avant). Pripravljen je na enaki osnovi kot električni audi Q6 e-tron, ima še nekoliko večji doseg, zelo visoka pa bo tudi cena. Klasično gnani naslednik dosedanjega A6 naj bi se kmalu predstavil kot A7.

A6 bo na začetku nared kot kombilimuzinski sportback, kot karavanski avant in kot športnejši S6. FOTO: Audi

Audija A6 s tem imenom izdelujejo od leta 1994, ampak znamka z znakom štirih krogov v to družino šteje tudi predhodnika audija 100, ki so ga prvič predstavili že 1968. Audi A6, letnik 2024, je, kot rečeno, prvič električen in ima le tovrstni pogon. Pripravljen je na premijski električni platformi PPE (premium platform electric), ki med drugim prinaša 800-voltno električno arhitekturo, na njej sta bila pred tem predstavljena tudi audi Q6 e-tron in električni porsche macan. V dnu ima baterijski sklop z zmogljivostjo 95 kWh, gre za 12 modulov, 180 celic, kemijsko sestavo katode predstavlja nikelj-mangan-kobaltov oksid, energijska gostota naj bi bila 30 odstotkov višja kot v prejšnji generaciji velikih električnih audijev.

Cena se bo v Nemčiji začela pri 75.000 evrih, S6 bo stal vsaj 100 tisočakov.

Novi A6 je v obeh karoserijskih izvedbah dolg 493 cm, medosje meri 295 cm. Kot pravijo snovalci, so se pri novem električnem dvojcu zelo trudili z aerodinamiko, kombilimuzinski sportback ima količnik upora 0,21, karavanski le malo več. Njun največji doseg naj bi bil po uradnih podatkih 756 oziroma 720 km. Tudi če bo 150 km manj, ne bo tako slabo. Za pogon na zadnji kolesi skrbi električni motor s trajnimi magneti z močjo 270 kW. Omenjena električna arhitektura omogoča tudi zelo hitro polnjenje, na polnilnicah z enosmernim tokom z močjo do 270 kW; možno je tudi počasneje z izmeničnim tokom, na začetku prodaje z močjo 11 kW, pozneje naj bi to nadgradili na 22 kW.

Pri Audiju so se veliko ukvarjali z aerodinamiko novega A6. FOTO: Audi

Že na začetku bo na voljo tudi zmogljivejša izvedenka S6, ki bo imela poleg zadnjega še sprednji motor, sistemska moč te štirikolesne izvedbe z znanim pristavkom quattro je 370 kW. Za pospešek z mesta do 100 km/h bodo potrebne le 3,9 sekunde, v osnovni izvedbi 5,4 sekunde.

Notranjo ureditev poznamo iz modela Q6 e-tron, le da armaturna plošča v A6 ni tako visoka, podobno izstopajo trije zasloni. Trdijo, da bo prostora zadaj dovolj, v prtljažniku ga pač ni toliko kot v klasično gnanih velikih modelih, tako v sportbacku kot v avantu 502 litra, s podrtimi zadnjimi sedeži lahko karavan sprejme do 1422, kombilimuzina pa 1330 litrov. Ima pa novi audi tudi frunk, mali sprednji prtljažnik, v katerega gre 27 litrov.

Notranjost je podobna tisti v Q6. FOTO: Audi

Audi A6 bo drugi električni model, ki ga bodo izdelovali v Ingolstadtu, in sicer od septembra. Cena se bo v Nemčiji začela pri 75.000 evrih, S6 bo veljal vsaj 100 tisočakov. Kdaj bo pripeljal v Slovenijo, še ne vemo, a bo glede na ceno bolj redek gost. Verjetno bolj redek kot dosedanji klasično gnani audi A6. Tega naj bi v kratkem v novi izdaji predstavili kot audi A7, podobno kot so nedavno napovedali novo generacijo klasično gnanega srednjega audija, ki ne bo več A4, ampak A5. Audi s tem sledi imenski strategiji, da bodo novi modeli z električnim pogonom imeli sode številke, s klasičnim pa lihe.