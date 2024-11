Ajdovi štruklji z naše kuharske delavnice

Običajno si ajdove štruklje naročimo v kakšni dobri domači gostilni za sladico, a mnogi pa se jih radi lotimo tudi doma, saj jih je nekoliko lažje pripraviti kot klasične. So bolj kompaktni in ob upoštevanju nekaterih pravil preprosto morajo uspeti.

Na kuharski delavnici z Jasmino Pirnar Krope (Yasko) smo se naravnost navdušili nad domačimi ajdovimi štruklji s skuto in odslej jih bomo delali le še po njenem receptu. Količine za testo so zelo natančno odmerjene, zato dvomimo, da boste morali še karkoli dodajati. Zares ključno pa je, da poparjeno ajdovo moko popolnoma ohladimo, preden jo vgnetemo z belo moko, sicer postopek ne bo uspel.

...

Za res lepega polža moramo testo nežno zategniti in ga pri vsakem zavoju še malce prešpikati v nadev z leseno palčko, da se znebimo zračnih mehurčkov. Podobno kot pri potici, pravzaprav (le da tam testo bolj zategujemo).

Jasmina je poudarila tudi, da moramo nadev razporediti od vogala do vogala, sicer se na koncu testo odlepi in štruklji niso tako lepo okrogli, ko jih narežemo. V primeru, da to jed delate prvič, Yaska svetuje, da v nadevu uporabite več zdroba (kot navedeno v spodnji recepturi).

...

Sestavine

Za en štrukelj.

Testo

250 g ajdove moke

50 g bele pšenične moke (gladka, tip 500)

300 ml vode + žlička soli (slan krop)

Skutin nadev

500 g nepasirane skute

1 jajce

50 do 100 g zdroba (po potrebi)

3 do 6 žlic smetane (pol za kuhanje, pol kisle)

1 žlička soli

Na sladko: dodamo lahko 3 do 4 žlice sladkorja

Priprava

Ajdovo moko poparimo s slanim kropom in pustimo, da se popolnoma ohladi. Pripravimo nadev: v manjši skodelici zmešamo jajce ter vanj stresemo zdrob, zmešamo in pustimo 10 minut, da se zgosti. V večjo skledo stresemo skuto in jo z vilicami pretlačimo. Nato primešamo zdrob z jajcem, smetano (po potrebi) in sol, da dobimo srednje gosto maso. Če delamo štruklje na sladko, primešamo še sladkor. Ohlajeni ajdov moki dodamo še belo pšenično moko in vse skupaj zgnetemo v testo. Na rahlo pomokani delovni površini testo razvaljamo čim bolj na tanko (2 mm) in enakomerno debelo v obliko nekakšnega pravokotnika. Testo po celotni površini enakomerno debelo premažemo s pripravljenim nadevom. Testo, pri spodnjem delu najprej z rokami (prva dva zavoja), nato pa s pomočjo prta, predvidno zvijemo v štrukelj. Med zvijanjem testo nekajkrat prebodemo z leseno palčko, da izločimo zračne mehurčke. Štrukelj razrežemo na dva enakomerna dela in ju tesno ovijemo v peki papir in mokro krpo. (TUKAJ preberite, katero napako najpogosteje delamo pri kuhanju štrukljev.) Kuhamo v slanem kropu okoli 30 minut (voda naj zelo nežno vre). Ko so kuhani, jih lahko takoj odvijemo ter narežemo na manjše kose. Postrežemo s popraženimi drobtinami in sladkorjem (po okusu).

Priporočamo še: O kuhanju in zamrzovanju štrukljev