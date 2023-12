Venček, ki bo krona pojedine

Ozračje je vse bolj praznično, prav takšno razpoloženje pa veje tudi iz naših kuhinj. Diši po tisoč in eni božični sladici pa tudi po slanih dobrotah, s katerimi bomo obložili mize. Po obilnih večerjah pogosto sledi nekaj sladkega, a zaradi obilice hrane, ki smo jo zaužili pred tem, za sladke grižljaje komaj ostane kaj prostora. Razen če je nekaj res lahkotnega!

Tudi naša potica je pravzaprav – kvašeni venček.

V venčke oblikovani oblački

Pavlovo torto gotovo že poznate. Ta puhasto lahka sladica, ki jo pripravimo iz beljakov in sladkorja, prihaja iz ene od dežel tam spodaj: še danes nismo prepričani, ali naj jo pripišemo Avstraliji ali Novi Zelandiji. Ruska balerina Ana Pavlova je bila navdih za njeno lahkotnost. Puhaste krhke oblačke dopolnjujemo z različnimi dodatki: od smetane in vaniljeve kreme do najrazličnejšega sezonskega sadja. Od jagodičevja do kakijevega preliva, k beli osnovi lahko kombiniramo res čisto vse.

Pravzaprav je oblika venčka značilna za vse kolače. FOTO: Amberto4ka/getty Images

Ta sladica je že sama po sebi odličen zaključek obeda, pa naj bo to pozimi ali poleti. V prazničnem času pa jo bomo dvignili na še višjo raven in jo pripravili v obliki venčka, ki bo na praznični mizi pričaral zares slovesno vzdušje. Venčki so sicer med prazniki na družbenih omrežjih izjemno priljubljena tematika. V okroglo obliko v tem času zlagamo narezke, slaščice in še bi lahko naštevali. Da ne pozabimo omeniti potice, ki je sama po sebi pravzaprav tudi nekakšen kvašen venec, napolnjen z orehi, rozinami in drugimi dobrotami.

Enega za vrata – tudi ta je lahko užiten, za ptice. FOTO: Tetiana Soares/getty Images

Smrečice in sladek snežni metež

Oblikovanje pavlove v venček je navdušilo kup kulinaričnih ustvarjalcev, ki v teh dneh objavljajo svoje različice. Piko na i pa doda ljubka dekoracija, ki jo lahko naredimo iz smrekovih vejic in tako dosežemo zares zimski učinek. Oh, in ne smemo pozabiti še na sladkor v prahu. Naj bo pavlova zimsko zasnežena!

Decembrska pavlova Za meringo: 4 veliki beljaki 250 g navadnega belega sladkorja 1 žlička belega vinskega kisa 10 g koruznega škroba 1/2 žličke vaniljevega izvlečka Za nadev: 450 ml sladke smetane 2 žlici sladkorja v prahu Za okras: sveže sadje, metini listi, liofilizirane maline … Pečico vključimo na 100 stopinj Celzija in s papirjem za peko obložimo velik pekač. Stepemo beljake, ko so belkasti in rahlo puhasti, dodajamo sladkor po eno žličko naenkrat, dokler zmes ni svileno sijoče teksture in med prsti ne čutimo zrnc sladkorja. Po vrsti dodamo beli vinski kis, koruzni škrob in vaniljo ter mešamo do gladkega. Na sredino pekača postavimo skledico in okoli nje razporedimo maso. V pečici sušimo dve uri. Ne odpiramo ne zdaj ne med hlajenjem! Pustimo, da se pavlova popolnoma ohladi v pečici. Okrasimo s stepeno smetano, smrekovimi vejicami in jagodičevjem. Posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.