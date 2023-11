Tudi vi obožujete pomaranče? Preizkusite ta recept za sočno sladico

Pomaranče so obvezne spremljevalke pozne jeseni in mrzle zime. A ne samo, da so okusne sveže, odlično se podajo tudi v peciva. Tako njihova aromatična lupinica kot okusen osvežujoč sok.

Poglejte recept za pomaranče kocke, ki so kot nalašč za jesensko-zimske dni.

Sestavine

200 gramov gladke moke

žlička pecilnega praška

150 gramov sladkorja

žlička soli

štiri jajca

220 gramov masla

dve žlički ekstrakta pomaranče

žlička naribane pomarančne lupinice

Sestavine za preliv

100 gramov sladkorja

štiri žlice pomarančnega soka

žlička naribane pomarančne lupinice

Priprava

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

Pravokotni pekač velikosti 20 krat 30 centimetrov premažite z maslom.

Jajca z mešalnikom zmešajte s sladkorjem in zmehčanim maslom, dodajte ekstrakt pomaranče in pomarančno lupinico.

Na koncu ročno vmešajte še sol in moko s pecilnim.

Maso prelijte v pekač in pecite približno pol ure.

Za preliv zmešajte sladkor v prahu, sok in lupinico pomaranče, vse skupaj v posodi segrevajte, da se sladkor stopi.

Pečeno pecivo večkrat prebodite z vilicami in ga prelijte s prelivom.

Ohlajenega narežite na kocke.

Pika na I

Za značilen jaffa okus tako pripravljenemu pecivu dodajte čokoladni preliv:

50 gramov temne čokolade stopite na pari in ji dodajte štiri žlice sladke smetane.

Dobro zmešajte in prelijte po pecivu.

Dober tek!

Recept s portala Miss7